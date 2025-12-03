MERCOLEDì, 03 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,541 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
85,541 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, il giardino Santa Rita al San Paolo ancora senza albero di Natale

L'appello del Comitato: "Non perdiamo la speranza"

Pubblicato da: Francesca Emilio | Mer, 3 Dicembre 2025 - 16:45
Foto comitato
  • 33 sec

L’atmosfera natalizia nel giardino Santa Rita al San Paolo è a rischio. Nonostante gli appelli che hanno preso il via già nel mese di ottobre da parte del Comitato non c’è stata ancora nessuna donazione utile per poter installare un albero di Natale. Il comitato, negli scorsi mesi, aveva evidenziato la mancanza di fondi chiedendo un supporto con l’obiettivo di riportare la magia delle feste in uno dei luoghi simbolo della devozione popolare del quartiere, meta ogni anno di numerose famiglie.

“Confidiamo nella generosità di qualcuno che possa regalare un albero di Natale al giardino di Santa Rita – aveva dichiarato Michele Genchi, responsabile del Comitato. Oggi però quella richiesta è rimasta inascoltata. “Purtroppo non c’è stata ancora nessuna donazione – dichiara Genchi senza nascondere lo sconforto – il giardino resta senza albero”, aggiunge senza perdere la speranza però. “Abbiamo un ricco calendario di eventi –  spiega – l’albero sarebbe un dono per tutti, grandi e piccoli, un segno di speranza per l’intera comunità. Non è molto, è un segno di vicinanza per accendere la gioia nel cuore dei bambini e far sentire il quartiere meno solo”, conclude.

Foto comitato repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, la costa cambia volto: chiusa...

È stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Bari la determina...
- 3 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, via ai contributi per il...

È online sul sito del Comune di Bari l’avviso pubblico per...
- 3 Dicembre 2025
Attualità

Meteo, allerta maltempo in Puglia: in...

Tripla allerta per maltempo in Puglia che, a partire dalle 16...
- 3 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, ampie aree verdi e spazio...

Ampie aree verdi e spazio per lo sport, prende forma il...
- 3 Dicembre 2025