Bari, il giardino Santa Rita al San Paolo ancora senza albero di Natale

L’atmosfera natalizia nel giardino Santa Rita al San Paolo è a rischio. Nonostante gli appelli che hanno preso il via già nel mese di ottobre da parte del Comitato non c’è stata ancora nessuna donazione utile per poter installare un albero di Natale. Il comitato, negli scorsi mesi, aveva evidenziato la mancanza di fondi chiedendo un supporto con l’obiettivo di riportare la magia delle feste in uno dei luoghi simbolo della devozione popolare del quartiere, meta ogni anno di numerose famiglie.

“Confidiamo nella generosità di qualcuno che possa regalare un albero di Natale al giardino di Santa Rita – aveva dichiarato Michele Genchi, responsabile del Comitato. Oggi però quella richiesta è rimasta inascoltata. “Purtroppo non c’è stata ancora nessuna donazione – dichiara Genchi senza nascondere lo sconforto – il giardino resta senza albero”, aggiunge senza perdere la speranza però. “Abbiamo un ricco calendario di eventi – spiega – l’albero sarebbe un dono per tutti, grandi e piccoli, un segno di speranza per l’intera comunità. Non è molto, è un segno di vicinanza per accendere la gioia nel cuore dei bambini e far sentire il quartiere meno solo”, conclude.

Foto comitato repertorio