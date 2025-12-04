Bari, ecco le limitazioni al traffico per l’avvio del Natale 2025

Sabato 6 dicembre Bari si prepara a immergersi nelle luci e nei colori del Natale con l’accensione del grande Albero di Piazza del Ferrarese, un evento che segna l’inizio ufficiale del cartellone di iniziative natalizie promosso dal Comune. L’appuntamento, che coincide con i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Nicola, sarà caratterizzato da uno spettacolo di luci e musiche pensato per coinvolgere cittadini e visitatori. L’albero, alto oltre quattordici metri e decorato con 50.000 luci a led colorate, riflette il tema del Natale 2025: la pace come armonia tra sfumature diverse. Il sindaco Vito Leccese, insieme al presidente di Amgas Srl Vanni Marzulli, darà il via all’accensione alle ore 20, trasformando la piazza in un punto di incontro per l’intera comunità barese.

L’evento richiede alcune modifiche alla viabilità cittadina. Dalle ore 16 alle 24 è vietata la sosta in corso Vittorio Emanuele, tra via Andrea da Bari e piazza IV Novembre, in via Melo tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele e in via Andrea da Bari tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni. Il divieto di transito sarà in vigore dalle 18 alle 24 su corso Vittorio Emanuele e via Melo, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Ulteriori limitazioni interesseranno piazza San Nicola, largo Urbano II e largo A. Elia dalle 4 alle 24, per permettere il passaggio dei tre gruppi della tradizionale fiaccolata nicolaiana. I tre cortei, partendo rispettivamente dalla complanare Einaudi, dalla pineta di San Francesco e da piazza San Francesco d’Assisi, percorreranno strade principali della città per confluire infine in piazza Massari e proseguire verso piazza San Nicola.

Il trasporto pubblico sarà potenziato per l’occasione. Le navette A, B e C partiranno dalle aree di sosta alle ore 4, mentre dalle 5 fino al termine della Fiaccolata potrebbero verificarsi ritardi per le linee Amtab interessate dai percorsi della manifestazione. Sarà attivato un servizio straordinario Park & Ride dalle 7 alle 23.40 nelle aree di Vittorio Veneto (lato mare e lato terra), Pane e Pomodoro e largo 2 Giugno, mentre il Polipark sarà disponibile fino alle 22.40, con le consuete tariffe. Per l’intero periodo delle festività sarà possibile acquistare l’abbonamento natalizio TPL a 20 euro, valido su tutte le linee urbane dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026, disponibile solo in formato digitale.

Per quanto riguarda le linee urbane, numerose saranno le variazioni di percorso: la linea 2 e 2/ devieranno su vie alternative per evitare corso Vittorio Emanuele, la linea 4 raggiungerà corso Cavour bypassando la Camera di Commercio, mentre le linee 10, 12, 14, 25 e 42 seguiranno percorsi modificati per garantire il collegamento tra le zone principali della città. Le navette A, B, C e AB effettueranno percorsi dedicati dalle aree di sosta verso le principali piazze centrali, con fermate provvisorie in via Cognetti, via Carulli, via Di Vagno, corso Trieste, via Dalmazia, piazza Gramsci e piazza Eroi del Mare. L’Amtab ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per garantire la gestione ottimale dei percorsi e ridurre eventuali disagi ai passeggeri. Per ulteriori informazioni è attivo il Numero Verde 800 450444.﻿