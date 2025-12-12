Intelligenza artificiale e mix di emozioni: il lampione del lungomare di Bari diventa protagonista di uno spot

Bari si racconta attraverso le emozioni. È online il nuovo video emozionale e di promozione territoriale targato BariExperience.com, il portale dedicato a Bari – fondato dal barese Ivan Giuliani – da alcuni anni punto di riferimento online per chi desidera scoprire e vivere la città. Uno spot di 1 minuto e 26 secondi, realizzato con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale “ma che di artificiale – in fondo – ha ben poco” e che da pochi giorni sta girando sui social network e sui profili di italiani e stranieri.

Il video, fortemente ispirato alla realtà, mette al centro un elemento identitario di Bari: il lampione del lungomare, sentinella silenziosa che osserva il tempo passare e custodisce ciò che la città regala ogni giorno. Un lampione che racconta Bari: istanti, storie e tradizioni che restano nel tempo Nelle immagini scorrono parole semplici ma cariche di significato: “moments, stories, memories, emotions, traditions, smiles, charm, elegance, discovery”. Parole evocative ricche di

significato e che rappresentano il modo in cui Bari viene vissuta da chi la abita e da chi la visita.

Uno spot simile ad un vero e proprio viaggio nel tempo tra albe rosate, tramonti sul mare, sorrisi spontanei e scene di vita quotidiana, tutti frammenti che compongono l’essenza più autentica della città. E quel lampione, custode di stagioni, incontri e ricordi, diventa il simbolo

di una Bari che sa accogliere e abbracciare ogni emozione.

Da Bari al mondo: la forza delle immagini e della narrazione

Non solo social: il video è presente anche su BariExperience.com, visitato ogni giorno da utenti provenienti da 168 paesi del mondo. Un palcoscenico globale per emozionare già da lontano. “Questo spot vuole lasciare, in pochi secondi, un’impronta importante tra identità ed emozione. Una narrazione capace di raccontare Bari attraverso un simbolo semplice ma fortemente identitario – spiega il dott. Ivan Giuliani, ideatore dell’iniziativa e fondatore di BariExperience.com. “Nonostante l’utilizzo dell’AI, il video ha un valore profondamente umano, fatto di concetti che appartengono alla nostra quotidianità: il legame con la città, i ricordi, la bellezza, l’accoglienza. Il lampione rappresenta il punto fermo di una vita che scorre, custodendo in modo silenzioso le emozioni e il vissuto di ognuno di noi.”