Bari, riapre il parco Annoscia a Japigia: dopo gli interventi di greening e riqualificazione

Riaprirà domani, domenica 14 dicembre, alle ore 11, il parco Annoscia di via Tenente Cesare Suglia, al termine degli interventi di riqualificazione ambientale e di potenziamento delle dotazioni sportive. I lavori rientrano nell’azione sperimentale di greening e forestazione urbana avviata dall’amministrazione comunale in diversi quartieri della città, con l’obiettivo di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e restituire agli spazi pubblici nuove funzioni a forte valenza sociale, dedicate al tempo libero e alla vita di comunità.

Alla cerimonia di riapertura, aperta a tutta la cittadinanza, prenderanno parte il sindaco di Bari Vito Leccese, gli assessori alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi e all’Ambiente Elda Perlino, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e una rappresentanza di consiglieri comunali e municipali.

Il progetto di riqualificazione del parco Annoscia, dal valore complessivo di 650mila euro, ha interessato in maniera significativa l’area verde. Sono stati messi a dimora 166 alberi e 1.780 arbusti, con un incremento stimato della capacità di fissazione della CO₂ atmosferica di circa 300 tonnellate nell’arco di 20 anni, oltre a un sostanziale aumento della biodiversità. Gli interventi hanno incluso la valorizzazione di alcune aree attraverso nuove fioriture e alberature, l’inserimento di specie botaniche mediterranee o già acclimatate, la manutenzione e il potenziamento dei vialetti esistenti, la realizzazione di nuovi percorsi in materiali drenanti e di aree di sgambamento per cani di diversa taglia, oltre all’integrazione e al rinnovo dell’arredo urbano. Con un appalto separato è stato inoltre realizzato il nuovo impianto di pubblica illuminazione.

Sul fronte sportivo, il progetto ha permesso di ampliare l’area già esistente, che in precedenza disponeva di un solo playground. Sono stati realizzati percorsi in terra stabilizzata, una nuova area fitness e un campo regolamentare da padel, ampliando così l’offerta di spazi dedicati all’attività fisica all’aperto. Nella porzione ovest del parco è stata allestita una nuova zona fitness con attrezzature di ultima generazione, destinata a utenti dai 13 anni in su e adatta anche ad allenamenti di gruppo fino a 23 persone. La scelta delle dotazioni sportive è stata orientata a garantire la massima fruibilità da parte di persone di tutte le età e abilità, con particolare attenzione ai criteri di inclusività.

Nel quadrante est, infine, è stato realizzato un campo regolamentare da padel (10,85 metri per 20,40 metri), dotato di pavimentazione in erba sintetica, recinzione in acciaio zincato e verniciato, pareti in cristallo, rete e impianto di illuminazione dedicato. Un nuovo spazio pensato per ampliare le occasioni di sport, socialità e benessere nel quartiere Japigia.