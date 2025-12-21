DOMENICA, 21 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
85,963 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
85,963 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 20 Dicembre 2025 - 13:42
copertina giusta
  • 8 sec

Due tragedie sulle strade di Puglia. Salvati i fondi per il Pinqua di San Pio. Senzatetto aggredito da babygang. Capodanno, svelati gli artisti sul palco a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 14 dicembre. Travolto mentre cammina a piedi sulla statale, morto 69enne

Travolto da un’auto mentre cammina a bordo strada, morto 69enne nel Barese

Lunedì 15 dicembre. Salvo il finanziamento per il Pinqua di San Pio

Bari, salvo il Pinqua per San Pio: il Ministero conferma il finanziamento

Martedì 16 dicembre. Appello dei negozianti: “Comprate dai negozi di vicinato”

Negozi di vicinato in crisi a Bari. L’appello Confcommercio: “Scegliete commercio locale”

Mercoledì 17 dicembre. Ancora una tragedia sulle strade, muore ciclista

Tragico incidente tra Ruvo di Puglia e Corato, un ciclista perde la vita

Giovedì 18 dicembre. Aggredito senzatetto da babygang

Bari, aggressione e percosse a un senza fissa dimora. “Piccoli delinquenti” approfittano di una persona indifesa

Venerdì 19 dicembre. Capodanno a Bari, svelati i nomi degli artisti

Capodanno in piazza a Bari, svelati gli artisti del Concertone

Sabato 20 dicembre. Sicurezza, firmate le ordinanze per le festività

Sicurezza, firmata l’ordinanza per il Natale a Bari: niente botti, dj set e bevande all’aperto

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Sammichele di Bari, i bambini della...

Un gesto semplice, ma carico di significato, ha unito i bambini...
- 21 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, la Biblioteca De Gemmis si...

La Biblioteca metropolitana "De Gemmis" di Bari si prepara a un...
- 21 Dicembre 2025
Cucina , Rubriche

Cucina, ricche di fibre e alleate...

Alleate della salute e versatili in cucina, oggi in tavola portiamo...
- 21 Dicembre 2025
Dalla città

Bari si tinge di rosso: “Babbo...

È partita anche quest’anno, dalle vicinanze del parco don Tonino Bello,...
- 21 Dicembre 2025