I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Due tragedie sulle strade di Puglia. Salvati i fondi per il Pinqua di San Pio. Senzatetto aggredito da babygang. Capodanno, svelati gli artisti sul palco a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 14 dicembre. Travolto mentre cammina a piedi sulla statale, morto 69enne
Travolto da un’auto mentre cammina a bordo strada, morto 69enne nel Barese
Lunedì 15 dicembre. Salvo il finanziamento per il Pinqua di San Pio
Bari, salvo il Pinqua per San Pio: il Ministero conferma il finanziamento
Martedì 16 dicembre. Appello dei negozianti: “Comprate dai negozi di vicinato”
Negozi di vicinato in crisi a Bari. L’appello Confcommercio: “Scegliete commercio locale”
Mercoledì 17 dicembre. Ancora una tragedia sulle strade, muore ciclista
Tragico incidente tra Ruvo di Puglia e Corato, un ciclista perde la vita
Giovedì 18 dicembre. Aggredito senzatetto da babygang
Bari, aggressione e percosse a un senza fissa dimora. “Piccoli delinquenti” approfittano di una persona indifesa
Venerdì 19 dicembre. Capodanno a Bari, svelati i nomi degli artisti
Capodanno in piazza a Bari, svelati gli artisti del Concertone
Sabato 20 dicembre. Sicurezza, firmate le ordinanze per le festività
Sicurezza, firmata l’ordinanza per il Natale a Bari: niente botti, dj set e bevande all’aperto