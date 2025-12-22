Bari, via libera al nuovo regolamento per la sicurezza: sospesa sperimentazione del taser

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l’armamento e gli strumenti di autotutela del Corpo di Polizia Locale. Il provvedimento, discusso e votato in aula, recepisce la normativa nazionale e regionale di riferimento e aggiorna in modo organico le dotazioni, le modalità operative e i percorsi formativi degli agenti, chiamati sempre più spesso a svolgere funzioni complesse che vanno dalla polizia amministrativa e stradale alla pubblica sicurezza, fino alla tutela ambientale e alla protezione civile.

Il regolamento, già passato al vaglio dei cinque Municipi e della giunta comunale, definisce in modo puntuale le armi in dotazione agli agenti con qualifica di pubblica sicurezza e introduce una disciplina dettagliata sugli strumenti di autotutela. Tra questi figurano bracciali di contenimento, bastoni estensibili omologati, giubbotti di protezione balistica e antitaglio, spray antiaggressione, guanti antitaglio e antiperforazione, oltre a un rafforzamento delle regole sulla formazione professionale, sui servizi di rappresentanza e sugli interventi fuori dal territorio comunale in caso di emergenze o attività di protezione civile.

Durante il dibattito consiliare è stato approvato anche un emendamento che sospende la sperimentazione del taser. A chiarire la posizione dell’amministrazione è stato il sindaco Vito Leccese, che ha spiegato come la scelta non sia di natura ideologica ma legata all’attuale quadro normativo. Secondo il primo cittadino, manca ancora una riforma organica dell’ordinamento della Polizia Locale: diversi decreti attuativi previsti dal pacchetto sicurezza del 2017 non sono mai stati emanati, lasciando irrisolte questioni cruciali come l’accesso alle banche dati interforze, l’interoperabilità delle sale operative, la formazione congiunta con le altre forze di polizia e l’equiparazione dei sistemi di tutela. A questo si aggiunge, ha sottolineato Leccese, un principio di prudenza legato ai casi di decessi registrati in Italia dopo l’uso del taser, l’ultimo avvenuto lo scorso ottobre a Napoli. Da qui la decisione di attendere un intervento più chiaro e strutturato da parte del Governo prima di procedere con qualsiasi sperimentazione.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora alla Vivibilità urbana Carla Palone, che ha evidenziato come il nuovo regolamento rappresenti un passaggio centrale nelle politiche cittadine per la sicurezza e la legalità. L’obiettivo, ha spiegato, è migliorare l’assetto complessivo del servizio e garantire agli agenti condizioni operative più sicure ed efficaci, attraverso regole certe e trasparenti sull’uso delle armi e degli strumenti di difesa. Particolare rilievo viene dato alla formazione, considerata un elemento imprescindibile per rafforzare professionalità e tutela degli operatori.

Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua esecutività, segnando un nuovo assetto per il Corpo di Polizia Locale di Bari, con dotazioni aggiornate e un quadro normativo più chiaro, in attesa di una riforma nazionale complessiva del settore.