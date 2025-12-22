Traffico natalizio a Bari, posti auto introvabili in centro: ma il Polipark resta vuoto

Nel pieno delle festività natalizie, i dati sul monitoraggio della mobilità cittadina fotografano una situazione di forte pressione sui parcheggi più vicini al centro di Bari e, al contrario, una scarsa utilizzazione delle aree di sosta più capienti e collegate con il trasporto pubblico. In particolare, il parcheggio dell’ex Caserma Rossani risulta costantemente saturo, mentre il Polipark, così come alcune aree di Park & Ride, resta ampiamente disponibile.

Secondo le rilevazioni Amtab di domenica 21 dicembre, alle ore 12 il parcheggio Rossani risultava già completamente occupato con 350 auto su 350 stalli disponibili. Nello stesso orario, al Polipark erano parcheggiate soltanto 56 vetture su 1.470 posti complessivi. Più utilizzati, ma non saturi, il Park & Ride Pane e Pomodoro con 255 auto su 750 posti e Vittorio Veneto lato terra con 301 auto su 470. Decisamente contenuto anche l’utilizzo di Vittorio Veneto lato mare, con 34 auto su 305 stalli, mentre Largo 2 Giugno risultava quasi pieno con 250 auto su 280 posti. La situazione non cambia nelle ore successive. Alle 17, Rossani resta al completo, cresce l’afflusso a Pane e Pomodoro con 388 auto e a Vittorio Veneto lato terra con 400 vetture, ma il Polipark continua a registrare numeri bassi, con appena 69 auto in sosta. Anche Vittorio Veneto lato mare resta poco utilizzato con 61 veicoli, mentre Largo 2 Giugno raggiunge il tutto esaurito.

Il picco serale delle 20 conferma il trend, Rossani ancora saturo, Pane e Pomodoro sale a 444 auto, Vittorio Veneto lato terra a 450 su 470 posti, mentre il Polipark resta largamente sotto-utilizzato con 61 vetture parcheggiate. In crescita, ma sempre lontano dalla saturazione, Vittorio Veneto lato mare con 121 auto; Largo 2 Giugno si mantiene su 250 presenze. I numeri mostrano come, nonostante l’elevata domanda di sosta nelle aree centrali, il Polipark continui a offrire ampia disponibilità per tutta la giornata, con un utilizzo che oscilla tra le 56 e le 69 auto nelle rilevazioni diurne. Una situazione che ha spinto l’amministrazione comunale a rinnovare l’invito a cittadini e visitatori a utilizzare maggiormente questa struttura.

“In queste giornate di grande afflusso verso il centro città è importante fare scelte che rendano la mobilità più semplice per tutti – ha sottolineato il sindaco Vito Leccese –. Il Polipark rappresenta una soluzione comoda, capiente e facilmente accessibile, ideale per chi arriva da fuori città o preferisce lasciare l’auto e muoversi con i mezzi pubblici”. Il Polipark, situato in via Giuseppe Solarino 5, in prossimità del Policlinico, mette a disposizione 1.470 posti auto ed è collegato al centro cittadino tramite la navetta E, con fermata in via Giulio Petroni. Le tariffe prevedono un euro per la prima ora di sosta, due euro per la seconda, 2,50 euro dalla terza ora come costo massimo giornaliero, oltre a 0,30 euro per ogni passeggero trasportato, escluso il conducente.