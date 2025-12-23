Natale a Bari, centro più accessibile durante le feste: modifiche al servizio navette

In occasione delle festività natalizie, Amtab, in accordo con l’amministrazione comunale, informa che nelle giornate del 24, 25, 26 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026, come già avvenuto negli anni scorsi, verranno predisposti specifici programmi di servizio che osserveranno le seguenti modalità:

24 dicembre 2025

· servizio ordinario – le prime corse coincidono con quelle del servizio festivo già in vigore, le ultime corse dalle ore 17 alle ore 19;

· navetta “A” – ultima corsa prevista da corso Vittorio Veneto alle ore 20:30;

· navetta “B” – ultima corsa prevista da piazza Eroi del Mare alle ore 20:39;

· navetta “C” – ultima corsa prevista da viale della Resistenza alle ore 20:38;

· navetta “E” – ultima corsa prevista da piazza Moro alle ore 19;

25 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026

· servizio ordinario – le prime corse dalle ore 07 alle ore 08, le ultime corse dalle ore 13 alle ore 14;

· le navette “A”, “B”, “C” e “E” non effettuano il servizio straordinario e, pertanto, nelle aree di sosta il servizio di park&ride non sarà attivo.

Per la giornata del 31 dicembre, in occasione della festa del Capodanno in piazza, saranno predisposti una serie di collegamenti aggiuntivi, oltre che il potenziamento del servizio di park&ride, attualmente in fase di definizione.

D’accordo con l’amministrazione comunale, infine, Amtab ricorda che è stata disposta l’apertura straordinaria delle aree di parcheggio a pagamento del park&ride (Largo 2 Giugno, Pane e Pomodoro, Corso Vittorio Veneto – lato terra e lato mare, Polipark) nelle domeniche e nei giorni festivi del 26 e 28 dicembre 2025, 4, 6 e 11 gennaio 2026.

In queste date, il servizio delle navette “A”, “B”, “C” ed “E” sarà garantito come segue:

· navetta “A”, in partenza dall’area di sosta “FBN” – dalle ore 8 (prima partenza) alle ore 22:50 (ultima partenza);

· navetta “B”, in partenza da piazza Eroi del Mare – dalle ore 8 (prima partenza) alle ore 22:40 (ultima partenza);

· navetta “C”, in partenza dall’area di sosta Largo 2 Giugno – dalle ore 8 (prima partenza) alle ore 23:40 (ultima partenza);

· navetta “E”, in partenza da via Giulio Petroni – dalle ore 8 (prima partenza) alle ore 22 (ultima partenza).

La navetta “AB” (linea circolare che collega i Park&Ride di Vittorio Veneto e Pane e Pomodoro in sostituzione delle navette A e B) continuerà a garantire il normale svolgimento del servizio notturno, tutti i giorni, fino alle ore 2.30.

Come di consueto, il servizio di Park& Ride sarà garantito dalle aree di sosta al costo di €1 + € 0,30 per ogni passeggero oltre l’autista.

Per il Polipark, raccomandato per quanti utilizzano la navetta E, queste le tariffe previste:

· entro 1 ora € 1corsa unica (a/r)

· entro 2 ore € 2 corsa unica (a/r)

· entro 3 ore € 2,50 max al giorno corsa unica (a/r)

+€ 0,30 ticket passeggero oltre l’autista.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del numero verde al numero 800450444.