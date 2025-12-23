Una vigilia diversa per i senza dimora di Bari: un picnic natalizio nel parco Gargasole

Come da tradizione InConTra non vuole lasciare nessuno solo…soprattutto nelle giornate di festa dove la solitudine e le difficoltà si accentuano maggiormente evidenziando le fragilità di ogni singola persona. Motivo per cui InConTra assieme ai volontari di Gargasole ha pensato ad una vigilia diversa.

Alle ore 14:00 infatti, presso il parco Gargasole “tutti noi volontari – 0spiegano – assieme ai nostri amici senza dimora festeggeremo la vigilia di Natale con un momento speciale, Un Picnic Natalizio assieme ai nostri amici senza dimora. Un primo evento, che speriamo si possa ripetere in futuro e che diventi tradizione natalizia. Quest’anno qui a Gargasole sarà un Natale speciale. Uniti dall’amore e dal ricordo del nostro caro Manlio”.