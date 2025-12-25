A Trani arriva il “Circo delle Meraviglie”: primo (e unico) gonfiabile al mondo

A Trani il nuovo anno si apre all’insegna dello spettacolo e dell’intrattenimento per grandi e piccoli. Nell’ambito del cartellone de Le Vie del Natale, il 1° gennaio 2026 Largo Pastore ospiterà il Circo delle Meraviglie, il primo e unico circo gonfiabile al mondo, pronto a trasformare il cuore della città in uno spazio dedicato al gioco e alla fantasia.

L’iniziativa, promossa dalla Città di Trani, prevede due spettacoli nella giornata di Capodanno, alle ore 16.30 e alle 18.00, con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima di 100 persone. Il circo, completamente riscaldato, offrirà un ambiente accogliente pensato soprattutto per le famiglie e per i bambini.

All’interno della struttura gonfiabile si alterneranno clown, giocolieri, acrobati e verticalisti, protagonisti di uno spettacolo interattivo fatto di gag, numeri circensi e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. Prevista anche una piccola area dedicata agli animali da contatto, come conigli e colombi, oltre a uno spazio per snack e foto ricordo con i personaggi del circo.

Il progetto, ideato da Bellavita Eventi Srls, punta a offrire un’esperienza inclusiva e accessibile, capace di coniugare intrattenimento, socialità e spirito natalizio anche nel primo giorno dell’anno. Un appuntamento che arricchisce il programma delle Vie del Natale e che propone un modo diverso di vivere il Capodanno, puntando sulla dimensione familiare e sulla condivisione negli spazi urbani. Per Trani, il Circo delle Meraviglie rappresenta uno degli eventi simbolo dell’avvio del 2026: un’occasione per riportare persone e famiglie nel centro cittadino e aprire l’anno nuovo con un momento di festa pensato soprattutto per i più piccoli.