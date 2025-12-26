Povertà a Bari, oltre 16mila pasti distribuiti ai senza dimora nel 2025

Nel 2025 a Bari sono stati distribuiti 16.424 pasti caldi alle persone senza dimora grazie al progetto Cucina Mobile, promosso da Fondazione Progetto Arca e JTI Italia. Il dato emerge dal bilancio annuale dell’iniziativa, che opera attraverso una cucina itinerante capace di raggiungere quotidianamente i luoghi della città in cui il bisogno è più evidente, offrendo un sostegno alimentare diretto e continuativo.

L’intervento barese rientra in una collaborazione ormai decennale tra le due realtà, che nel 2025 ha permesso di distribuire oltre 25mila pasti complessivi tra Bari e Padova, attraverso due foodtruck attrezzati con forni, frigoriferi e bollitori. Un presidio mobile che affianca l’assistenza tradizionale, intercettando le persone che vivono in strada e che spesso restano ai margini dei servizi.

Alla luce dei risultati raggiunti, JTI Italia e Fondazione Progetto Arca hanno annunciato il rinnovo della partnership anche per il 2026, confermando la volontà di garantire un supporto stabile alle persone più fragili. Accanto alla prosecuzione delle cucine mobili, è stato annunciato anche un nuovo progetto di housing sociale nell’hinterland di Milano, che si affiancherà a quello già attivo in viale Bodio.

“La casa è un diritto umano fondamentale ed è una condizione essenziale per garantire dignità e benessere”, ha dichiarato Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, sottolineando l’importanza di accogliere le persone fragili in contesti ospitali e funzionali, capaci di favorire percorsi di autonomia e cambiamento.

Soddisfazione anche da parte di JTI Italia. “Da oltre dieci anni lavoriamo con Fondazione Progetto Arca con un obiettivo condiviso: fare la differenza e offrire nuove possibilità a chi si trova in condizioni di fragilità”, ha affermato Adriana Valle, Corporate Affairs and Communication Director dell’azienda. «Il rinnovo della collaborazione e il nuovo progetto di housing sociale puntano a generare un impatto reale e duraturo».

Nel 2026 proseguirà inoltre il sostegno al market solidale di viale Bodio a Milano, attivo dal 2023, che nel corso del 2025 ha distribuito gratuitamente 3.600 spese alimentari a 219 nuclei familiari in difficoltà, segnalati dai servizi sociali. I numeri registrati a Bari confermano così il ruolo del progetto Cucina Mobile come strumento concreto di contrasto alla povertà estrema, capace di rispondere ai bisogni immediati e di inserirsi in una strategia più ampia di supporto alle persone senza dimora.