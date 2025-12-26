Bari-Avellino, la storia. Vivarini: “Abbiamo lavorato soprattutto sull’aspetto mentale”

Archiviata l’umiliante sconfitta rimediata tra le mura amiche contro il Catanzaro, il Bari torna di scena allo stadio San Nicola per misurarsi con l’Avellino. La formazione campana è reduce dal pareggio interno contro il Palermo e occupa l’undicesima posizione in classifica, con ventuno punti all’attivo. Bari-Avellino, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, sabato 27 dicembre, con fischio d’inizio alle 19.30.

L’AVVERSARIO – L’Unione Sportiva Avellino 1912, meglio nota come Avellino, è una società calcistica italiana fondata il 12 dicembre 1912. Il club, nella sua lunga tradizione sportiva che ha visto fallimenti e rifondazioni, ha al suo attivo dieci stagioni in Serie A, categoria in cui ha militato ininterrottamente dal 1978 al 1988. Occupa la 50ª posizione nella graduatoria della tradizione sportiva FIGC ed il 43º posto nella classifica perpetua della Serie A dal 1929. I colori sociali dal secondo dopoguerra sono il bianco e il verde, ha come simbolo il lupo e disputa le gare interne allo stadio Partenio-Adriano Lombardi.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Avellino sono 44 e il bilancio è in favore dei pugliesi: sono 19 le vittorie dei galletti, 12 i pareggi e 13 i successi irpini. In terra barese si sono disputate 20 gare e il bilancio sorride ai galletti con 15 vittorie, 3 pareggi e 3 affermazioni dei campani. Bari e Avellino si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ il 10 aprile 2022 in serie C e i biancorossi si affermarono per 1-0 grazie ad una rete di Maita.

GLI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, ne ricordiamo alcuni: Angelo Colombo, Andrea Masiello, Valerio Di Cesare, Salvatore Molina, Daniele Padelli, Stefano Pellegrini, Marco Perrotta, Giuseppe Taglialatela, Marco Chiosa, Alessio Sestu, Pietro Maiellaro, Alberto Bergossi, Simone Benedetti e Lucio Mujesan.

LE PAROLE – In casa Bari, alla vigilia del match, ha parlato il tecnico Vincenzo Vivarini: «Servirà una partita di grande spirito e orgoglio, con la giusta fame agonistica. L’Avellino arriva con molto entusiasmo, ma dovremo farci trovare pronti e determinati nel contrastare gli avversari. È stata la prima settimana completa di lavoro con la squadra – ha aggiunto l’allenatore del Bari. L’ultima prestazione non è stata all’altezza e in questi giorni intensi abbiamo lavorato soprattutto sull’aspetto mentale. Il morale non è dei migliori, ma dobbiamo essere capaci di superare le difficoltà. Castrovilli, Antonucci e Pagano sono a disposizione».

I CONVOCATI:

PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI

DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MERONI, 15.KASSAMA, 23.VICARI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 30.MANE, 43.NIKOLAOU, 76.MAVRAJ

CENTROCAMPISTI: 4.CASTROVILLI, 8.PAGANO, 16.ANTONUCCI, 18.MAGGIORE, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH, 32.COLANGIULI

ATTACCANTI: 9.GYTKJAER, 10.BELLOMO, 11.MONCINI, 17.RAO, 20.PEREIRO, 21.PARTIPILO, 99.CERRI

PROBABILI FORMAZIONI:

Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Kassama, Pucino, Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Verreth, Burgio, Castrovilli, Rao, Moncini. Allenatore: Vincenzo Vivarini

Avellino (3-5-2): Daffara; Enrichi, Simic, Fontanarosa; Missori, Sounas, Palmiero, Besaggio, Cancellotti; Tutino, Biasci. Allenatore: Raffaele Biancolino

SQUADRA ARBITRALE – Arbitrerà la gara il signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Assistenti saranno Pasquale Capaldo della sezione di Napoli e Simone Pistarelli della sezione di Fermo. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, mentre al VAR ci sarà Francesco Cosso (Reggio Calabria), coadiuvato dall’ AVAR Stefano Del Giovane (Albano Laziale).

Foto Ssc Bari