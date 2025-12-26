Bari e il dramma del social housing a Torricella: “Rivedere condizioni di assegnazioni e canoni”

Rivedere le attuali condizioni di assegnazione e dei canoni di locazione previste per il social housing di parco Gentile a Torricella, nel Municipio 5. E’ questo il fulcro della petizione lanciata da uno dei residenti, Luigi Lapenna che con non poco rammarico racconta la sua situazione, simile a quella di tanti altri, molti dei quali sono stati sfrattati per morosità dopo l’aumento dei costi nonostante la promessa di canoni calmierati previsti dal progetto.

“Sono Luigi Lapenna – si legge nella petizione – ho avuto la possibilità di partecipare al bando del Bari Social Housing del comune di Bari. Mi rivolgo oggi ai miei concittadini baresi affinché firmino questa petizione, per garantire che le case siano assegnate a chi ne ha realmente bisogno, e non trasformare ciò che dovrebbe essere un aiuto in una causa di sfratti e morosità.

Il progetto Bari Social Housing a Santo Spirito, noto come Residence Parco Gentile, necessita di una revisione urgente della Convenzione 2016 e delle seguenti determina dirigenziali. Queste modifiche sono necessarie affinché si rispettino i canoni di affitto secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 22/04/2008, così come gli accordi territoriali validi fino al 2024. Attualmente, il progetto nato con l’intento di rispondere a una necessità abitativa rischia di tradursi in uno strumento di esclusione piuttosto che di inclusione sociale. Il fine ultimo del social housing dovrebbe essere quello di offrire un rifugio sicuro e dignitoso a chi è in difficoltà, invece oggi rischia di spingere famiglie già vulnerabili verso situazioni ancora più precarie. Le esigenze abitative devono essere ascoltate e rispettate, soprattutto quando sono normative e regolamentazioni decisive a far la differenza per chi ha solo la ‘colpa’ di aver bisogno di una casa. Chiediamo che le autorità competenti prendano urgentemente in considerazione questo appello e agiscano per riformare le condizioni di affitto, garantendo che il progetto Bari Social Housing ritorni alla sua missione originaria: essere un supporto efficace e reale per i cittadini di Bari. È tempo di rendere il Bari Social Housing un vero aiuto e non un ostacolo. Firma la petizione, sostieni chi ha bisogno di protezione abitativa nella nostra comunità. Ogni firma è un passo verso un domani più giusto per tutti noi” , conclude.