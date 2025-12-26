Loseto rivive la magia del Natale con il Presepe Vivente

Tra le luci e i vicoli del borgo antico di Loseto, il Natale prende forma attraverso la storia e la tradizione. Nei giorni del 27 e 28 dicembre, dalle 18.30 alle 22.00, l’associazione Antiqua Lusitum, con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Bari, propone un Presepe Vivente che trasporta i visitatori indietro nel tempo, tra mestieri antichi, scene di vita quotidiana e atmosfere che ricordano odori e sapori di un passato ancora vivo nella memoria collettiva.

Il percorso si snoda tra piazza Vittorio Emanuele e piazza De Ruggiero, accompagnando grandi e piccoli alla scoperta di un borgo che si anima di colori, profumi e suoni tipici delle feste, offrendo un’esperienza immersiva in cui ogni angolo racconta una storia. “Il Presepe Vivente vuole far rivivere la magia della Natività attraverso scene e mestieri che non esistono più, perché il Natale è anche memoria e identità”, spiegano gli organizzatori dell’evento.

Passeggiando tra botteghe e cortili, sarà possibile osservare i figuranti intenti a riprodurre le attività artigianali di un tempo, respirare l’odore del pane appena sfornato o delle spezie e incontrare personaggi che guidano il pubblico fino alla Sacra Famiglia. “Abbiamo voluto creare un’esperienza che non fosse solo visiva, ma che stimolasse tutti i sensi e facesse sentire ogni visitatore parte integrante della scena”, aggiunge l’associazione.

L’evento non è solo uno spettacolo, ma anche un’occasione per riscoprire il borgo di Loseto e il suo patrimonio culturale. “Camminare tra questi vicoli durante il Presepe Vivente significa conoscere la storia e le tradizioni locali, valorizzando ciò che rende unico il nostro territorio”, sottolineano gli organizzatori, che invitano famiglie e visitatori a vivere questo Natale con lentezza e meraviglia.