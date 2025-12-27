SABATO, 27 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,070 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,070 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Capodanni di Puglia”: da oggi al 6 gennaio il programma dei concerti

Si inizia oggi con la Conturband

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Dicembre 2025 - 09:07
BANDITA 2
  • 2 min

Prende  il via oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 11 con l’esibizione della marching band “Conturband”, il programma di appuntamenti musicali e concerti promossi dal Comune di Bari e da Pugliapromozione, in collaborazione con Puglia Culture, nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra Palazzo della Città e Agenzia Regionale del Turismo per la realizzazione integrata e congiunta di azioni di promozione dei “Capodanni di Puglia” e del “Natale a Bari”.

Cinque gli appuntamenti, con sette concerti in programma tra oggi e martedì 6 gennaio 2026, concentrati nella fascia mattutina e pomeridiana, immaginati per animare l’area intorno al grande albero di Natale di piazza del Ferrarese e il centro storico di Bari, e per creare ulteriori occasioni di socialità e convivialità nei giorni di festa.

Si parte oggi, sabato 27 dicembre alle ore 11 con la marcia musicale della “Conturband”, che si muoverà tra piazza del Ferrarese, piazza Mercantile e via Venezia. Una marching band composta da 15 elementi che unisce funk, blues e jazz a coreografie travolgenti con un repertorio che spazia dai classici internazionali alla musica leggera italiana.  Mercoledì 31 dicembre, alle 11, sarà la volta della “Bandita Officina del Ritmo”: la street band percorrerà le stesse tracce, dalla piazza ai vicoli di Bari Vecchia.

Sabato 3 gennaio appuntamento sul palco dell’albero di piazza del Ferrarese per un pomeriggio all’insegna del rock’n’roll, con sonorità beat, twist e pop vintage: alle 18 previsto il concerto de “I Paipers”, seguito alle 19.15 dal ritmo dei “The Good Ole Boys”.

La musica continua sullo stesso palco domenica 4 gennaio, alle 18 con i “The Rumblers” e alle 19.15 con i “Bread&Pussy”. A chiudere la rassegna saranno i “Rekkiabilly”, in calendario martedì 6 gennaio alle ore 18.

I concerti, tutti gratuiti, si inseriscono nel ricco cartellone di appuntamenti, spettacoli e attività di animazione che arricchiscono l’offerta culturale in città nel periodo natalizio e nei giorni tra Capodanno e l’Epifania, come momenti di convivialità sociale per l’intera comunità e, allo stesso tempo, come occasioni per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.

“Capodanni di Puglia” è un progetto A.RE.T. Pugliapromozione, Regione Puglia, Accordo di coesione Italia 21-27 Puglia “Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Incendio a Rutigliano, firmata ordinanza: “Tenete...

 Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha firmato un'ordinanza a tutela...
- 27 Dicembre 2025
Lavoro

“La Fatica”: in poco più di...

A poco più di un anno dall’avvio della misura sperimentale comunale...
- 27 Dicembre 2025
Rubriche , Turismo

Turismo, dalle case incastonate nella roccia...

C’è un luogo, incastonato tra cielo e mare, dove le case...
- 27 Dicembre 2025
Dalla città

Bari, inaugurata la nuova sala operativa...

Oggi il Questore Massimo Gambino ha inaugurato la nuova Sala Operativa...
- 27 Dicembre 2025