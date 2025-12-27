“Capodanni di Puglia”: da oggi al 6 gennaio il programma dei concerti

Prende il via oggi, sabato 27 dicembre, alle ore 11 con l’esibizione della marching band “Conturband”, il programma di appuntamenti musicali e concerti promossi dal Comune di Bari e da Pugliapromozione, in collaborazione con Puglia Culture, nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra Palazzo della Città e Agenzia Regionale del Turismo per la realizzazione integrata e congiunta di azioni di promozione dei “Capodanni di Puglia” e del “Natale a Bari”.

Cinque gli appuntamenti, con sette concerti in programma tra oggi e martedì 6 gennaio 2026, concentrati nella fascia mattutina e pomeridiana, immaginati per animare l’area intorno al grande albero di Natale di piazza del Ferrarese e il centro storico di Bari, e per creare ulteriori occasioni di socialità e convivialità nei giorni di festa.

Si parte oggi, sabato 27 dicembre alle ore 11 con la marcia musicale della “Conturband”, che si muoverà tra piazza del Ferrarese, piazza Mercantile e via Venezia. Una marching band composta da 15 elementi che unisce funk, blues e jazz a coreografie travolgenti con un repertorio che spazia dai classici internazionali alla musica leggera italiana. Mercoledì 31 dicembre, alle 11, sarà la volta della “Bandita Officina del Ritmo”: la street band percorrerà le stesse tracce, dalla piazza ai vicoli di Bari Vecchia.

Sabato 3 gennaio appuntamento sul palco dell’albero di piazza del Ferrarese per un pomeriggio all’insegna del rock’n’roll, con sonorità beat, twist e pop vintage: alle 18 previsto il concerto de “I Paipers”, seguito alle 19.15 dal ritmo dei “The Good Ole Boys”.

La musica continua sullo stesso palco domenica 4 gennaio, alle 18 con i “The Rumblers” e alle 19.15 con i “Bread&Pussy”. A chiudere la rassegna saranno i “Rekkiabilly”, in calendario martedì 6 gennaio alle ore 18.

I concerti, tutti gratuiti, si inseriscono nel ricco cartellone di appuntamenti, spettacoli e attività di animazione che arricchiscono l’offerta culturale in città nel periodo natalizio e nei giorni tra Capodanno e l’Epifania, come momenti di convivialità sociale per l’intera comunità e, allo stesso tempo, come occasioni per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.

“Capodanni di Puglia” è un progetto A.RE.T. Pugliapromozione, Regione Puglia, Accordo di coesione Italia 21-27 Puglia “Intervento finanziato con risorse del Fondo di rotazione POC 2021-2027”.