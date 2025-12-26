VENERDì, 26 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,061 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,061 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Riforma condomini, a pagare saranno gli utenti in regola. “Misure totalmente sbagliate”

Assoutenti boccia alcune novità contenute nel disegno di legge

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Dicembre 2025 - 15:58
freepik
  • 2 min

La proposta di riforma dei condomìni contiene misure totalmente sbagliate che sollevano profili di forte criticità costituzionale, faranno salire i costi in capo agli utenti e incentiveranno i condòmini morosi a non regolarizzare la propria posizione. Lo afferma Assoutenti, che boccia alcune novità contenute nel disegno di legge.

“In particolare riteniamo incostituzionale la previsione secondo cui, in caso di morosità di uno o più condòmini, le conseguenze economiche debbano ricadere sull’intero condominio – spiega il presidente Gabriele Melluso – Un simile meccanismo viola principi fondamentali dell’ordinamento, a partire da quello della responsabilità personale sancito dall’art. 27 della Costituzione, e introduce una forma di responsabilità collettiva che non trova alcun fondamento giuridico né equitativo. I condòmini in regola con i pagamenti non possono essere chiamati a rispondere delle inadempienze altrui, e una simile misura incentiva i morosi a non pagare i propri debiti, nella consapevolezza che le inadempienze saranno scaricate sui vicini di casa” – evidenzia Melluso.

Altrettanto preoccupante è l’impostazione che sembra favorire un’unica modalità di pagamento, quella digitale attraverso i conti correnti bancari o postali. Assoutenti ritiene invece indispensabile il mantenimento di un doppio canale di pagamento, sia digitale sia in contante. Questa scelta non è un arretramento, ma una misura di civiltà e inclusione sociale, necessaria per non penalizzare le fasce più fragili della popolazione, considerato che una fetta non indifferente di cittadini, specie anziani, hanno ancora difficoltà con i pagamenti digitali.

Assoutenti chiede quindi al Parlamento di rivedere profondamente la proposta, eliminando ogni forma di responsabilità collettiva per la morosità individuale e garantendo la libertà di scelta nei metodi di pagamento, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’equità sociale e della tutela dei consumatori.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

La magia del Presepe vivente nel...

Il centro storico di Cellamare si prepara a trasformarsi in una...
- 26 Dicembre 2025
Nazionale

Riforma condomini, a pagare saranno gli...

La proposta di riforma dei condomìni contiene misure totalmente sbagliate che...
- 26 Dicembre 2025
Cultura

Bari, dal 27 al 31 dicembre...

Dal 27 al 31 dicembre, con spettacoli proiettati solo di mattina...
- 26 Dicembre 2025
Dalla città

Loseto rivive la magia del Natale...

Tra le luci e i vicoli del borgo antico di Loseto,...
- 26 Dicembre 2025