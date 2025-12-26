VENERDì, 26 DICEMBRE 2025
Santo Stefano, chi è il martire che si festeggia il 26 dicembre

Venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa

Pubblicato da: redazione | Lun, 22 Dicembre 2025 - 15:14
santo-stefano
  • 56 sec

Oggi si festeggia Santo Stefano. Venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa, fu il protomartire, cioè il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione del Vangelo.

Ebreo di nascita, fu il primo dei sette diaconi scelti dalla comunità cristiana perché aiutassero gli apostoli nella diffusione della fede. Stefano fu accusato di blasfemia e condannato alla lapidazione. Uno dei suoi principali inquisitori fu Saulo di Tarso, che poi diventerà San Paolo. Stefano è stato il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la fede in Cristo e la diffusione del Vangelo. Il suo martirio è descritto negli Atti degli Apostoli.

