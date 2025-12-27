Alberobello celebra il Capodanno tra musica e trulli

Alberobello si prepara a vivere una notte di San Silvestro speciale, nel segno della musica, della socialità e dell’aggregazione. La città dei Trulli diventa così teatro di un grande evento pubblico pensato per unire residenti e visitatori, offrendo un’esperienza condivisa per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno con entusiasmo e ottimismo.

L’iniziativa, organizzata da SCIAMN in collaborazione con Platypus e promossa dal Comune di Alberobello, rientra nel programma “We Are in Trulli Xms ed.”, il cartellone che accompagna la città durante le festività, valorizzando spazi urbani, talenti artistici e momenti di incontro.

«We Are in Trulli è un programma che sempre più parla di identità, partecipazione e visione – sottolinea Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello – e questo San Silvestro ne rappresenta pienamente lo spirito. Mettere insieme artisti di rilievo nazionale e realtà locali emergenti significa investire nella Cultura come strumento di coesione sociale, offrire occasioni di qualità sia ai cittadini che ai visitatori e cominciare insieme il nuovo anno».

“Per chi arriva, per chi torna a casa, per chi resta a casa”: così Alberobello offre il suo San Silvestro, grazie a due proposte musicali capaci di dialogare con pubblici diversi. Ciao Discoteca Italiana e Platypus Ensemble accompagneranno la lunga notte di fine anno, trasformandola in un momento di condivisione autentica.

L’evento si terrà il 31 dicembre a partire dalle ore 22.00 in Largo Trevisani, con ingresso gratuito. Una festa aperta a tutti, nel cuore della città, per iniziare il nuovo anno nel segno della musica e della socialità. «Perché, in fondo, è vero: chi ben comincia è a metà dell’opera».

«Con questo evento – spiega il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo – vogliamo regalare alla nostra Comunità e ai tanti visitatori un San Silvestro che sia prima di tutto un momento di incontro e condivisione. Alberobello è una città viva, che sa accogliere e che sceglie di salutare il nuovo anno insieme, nello spazio pubblico, con energia positiva e uno sguardo fiducioso verso il futuro».

Protagonista della serata sarà Ciao Discoteca Italiana, collettivo nato nel 2017 a Torino, che rielabora il paesaggio sonoro e visivo dell’industria culturale italiana intrecciando design, arte e musica leggera. Con un sound sofisticato fatto di gemme disco-funk italiane e rarità italo-disco, i tre dj resident hanno portato il progetto nei principali club e festival di tutta Italia, diventando un punto di riferimento per chi ama ballare tra memoria e contemporaneità.

Ad aprire e accompagnare il pubblico verso la mezzanotte sarà anche il Platypus Ensemble, proposta musicale della Platypus APS di Alberobello. Un concerto che attraversa diversi stili e generi – dalla musica elettronica alla contemporanea, fino alla drum & bass – grazie a un uso creativo di elementi elettro-acustici e tessiture ritmiche. Sul palco quattro musicisti, Edoardo Parente, Stefano Sperandii, Antonio Valente e Joshua Zito, capaci, con il loro approccio polistrumentista, di creare un’atmosfera innovativa, coinvolgente e fortemente danzante.