Terlizzi festeggia il Capodanno con Haiducii

Terlizzi si prepara a salutare il 2025 con una notte di festa, musica e tanto ritmo. Il tradizionale Capodanno in Piazza tornerà a animare Piazza Cavour, cuore pulsante della città, trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere cittadini e visitatori in un clima di gioia e condivisione.

Quest’anno l’evento si arricchisce della partecipazione straordinaria di ﻿Haiducii﻿, artista di fama internazionale, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi successi più amati. Celebre per aver segnato la scena pop-dance dei primi anni Duemila con brani diventati tormentoni internazionali, Haiducii porterà a Terlizzi uno show ricco di ritmo, pensato per unire generazioni diverse e accompagnare tutti verso il brindisi di mezzanotte.

«Il Capodanno in Piazza è ormai un appuntamento centrale per la nostra città – sottolinea il Sindaco di Terlizzi – non solo dal punto di vista dell’intrattenimento, ma anche come occasione per valorizzare il centro urbano e rafforzare lo spirito di comunità». La presenza di Haiducii, aggiunge il primo cittadino, «rafforza l’attrattività dell’iniziativa e richiama pubblico anche dai comuni limitrofi».