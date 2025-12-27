SABATO, 27 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,085 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,085 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Terlizzi festeggia il Capodanno con Haiducii

"Un’occasione per valorizzare il centro urbano e rafforzare lo spirito di comunità"»

Pubblicato da: redazione | Ven, 26 Dicembre 2025 - 21:06
Haiducii canta sul palco
  • 28 sec

Terlizzi si prepara a salutare il 2025 con una notte di festa, musica e tanto ritmo. Il tradizionale Capodanno in Piazza tornerà a animare Piazza Cavour, cuore pulsante della città, trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere cittadini e visitatori in un clima di gioia e condivisione.

Quest’anno l’evento si arricchisce della partecipazione straordinaria di ﻿Haiducii﻿, artista di fama internazionale, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi successi più amati. Celebre per aver segnato la scena pop-dance dei primi anni Duemila con brani diventati tormentoni internazionali, Haiducii porterà a Terlizzi uno show ricco di ritmo, pensato per unire generazioni diverse e accompagnare tutti verso il brindisi di mezzanotte.

«Il Capodanno in Piazza è ormai un appuntamento centrale per la nostra città – sottolinea il Sindaco di Terlizzi – non solo dal punto di vista dell’intrattenimento, ma anche come occasione per valorizzare il centro urbano e rafforzare lo spirito di comunità». La presenza di Haiducii, aggiunge il primo cittadino, «rafforza l’attrattività dell’iniziativa e richiama pubblico anche dai comuni limitrofi».

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Lavoro

Puglia, la Manovra di Bilancio punta...

In Puglia, il lavoro in agricoltura si conferma un settore strategico,...
- 27 Dicembre 2025
Bari , Primo Piano , Sport

Bari, solo un brodino con l’Avellino:...

Un pareggio che serve a poco, un punto che non tira...
- 27 Dicembre 2025
Attualità

Quello appena trascorso è stato un...

Dopo le festività natalizie, è tempo di fare un bilancio anche...
- 27 Dicembre 2025
Attualità

Bimba in pericolo di vita trasportata...

Una bambina di sei anni, in pericolo di vita, è stata...
- 27 Dicembre 2025