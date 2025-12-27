Bari, inaugurata la nuova sala operativa della Questura

Oggi il Questore Massimo Gambino ha inaugurato la nuova Sala Operativa della Questura di Bari, al termine di un importante intervento di ammodernamento che ha interessato sia la componente infrastrutturale che quella tecnologica, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la capacità di risposta alle esigenze di sicurezza della città.

L’intervento ha riguardato innanzitutto il completo rinnovamento delle infrastrutture, al fine di garantire ambienti di lavoro più efficienti, funzionali e conformi agli standard più avanzati.

Inoltre è stato potenziato l’apparato tecnologico della Sala, che ora dispone di nuove postazioni informatiche, nuovi server e di una centrale telefonica dedicata alla gestione delle chiamate di emergenza al numero unico europeo 112, assicurando maggiore rapidità ed efficacia nelle comunicazioni e nel coordinamento degli interventi sul territorio.

È stata infine rafforzata la componente di videosorveglianza urbana, grazie all’installazione di nuovi server e di n. 4 sistemi videowall, che consentono la visualizzazione simultanea delle immagini provenienti dalle telecamere e da tutte le fonti video dedicate alla sicurezza urbana della città di Bari.

All’inaugurazione ha preso parte, in rappresentanza del sindaco della città metropolitana di Bari, l’assessore alla Polizia Locale e alla protezione civile Carla Palone, a conferma della sinergia dei sistemi di controllo per una più efficace azione di prossimità.

La nuova Sala Operativa costituisce un ulteriore addentellato nel processo di modernizzazione della Polizia di Stato, al fine di garantire un controllo sempre più capillare del territorio e una risposta tempestiva alle richieste di aiuto dei cittadini.