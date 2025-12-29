Bari, il ristorante “Ai 2 Ghiottoni” si ‘sdoppia’. A breve l’apertura del take away

Dopo oltre 50 anni di storia a Bari, il noto ristorante ‘Ai due Ghiottoni’ si sdoppia, e crea un take away/delivery. Insomma si potrà gustare il cibo ritirandolo direttamente dal locale o ricevere la consegna a domicilio tramite un corriere.

Una grande scritta “Coming soon” è comparsa infatti da qualche giorno in via Putignani, sede storica del ristorante della famiglia De Napoli. A breve quindi è attesa l’inaugurazione. Dalla sua apertura, il 23 dicembre 1973 , il ristorante ha ospitato illustri clienti tra cui capi di Stato e di Governo e star della musica, della danza e del cinema. Ma non solo personaggi famosi: infatti ad apprezzarne le specialità culinarie sono da sempre i baresi.

La storia inizia quindi circa mezzo secolo fa, quando Mario De Napoli, insieme ad un socio, dopo diverse esperienze in altri ristoranti, decide di iniziare l’avventura. Il socio, dopo meno di due anni, abbandona, lui continua e ancora oggi va avanti, dopo aver affrontato tanti momenti difficili. Oggi nel ristorante lavora tutta la famiglia, insieme a lui ci sono i suoi quattro figli, tre maschi e una femmina.