Mala movida a Bari, dopo la vigilia nell’Umbertino crescono i timori per Capodanno

"In zona previsti eventi importanti, si prendano provvedimenti"

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Dicembre 2025 - 17:06
foto 4
  • 22 sec

Capodanno, Coca Cola Village e Fiamma Olimpica in largo Giannella. A Bari, dopo quanto accaduto nel giorno della vigilia, crescono i timori per il 31 dicembre con particolare attenzione per la zona dell’Umbertino. A lanciare l’appello è proprio Mauro Gargano, del comitato.

“Siamo preoccupati per il 31 dicembre – spiega – il quartiere Umbertino sarà impegnato tra il Coca Cola Village per la fiamma olimpica di largo Giannella e il grande concerto di fine anno in piazza Libertà. Si riusciranno a “gestire” due manifestazioni di indubbio grande interesse che richiameranno migliaia di persone evitando che l’Umbertino, ubicato nel bel mezzo dei due eventi, venga nuovamente preso d’assalto e si ripeta quanto avvenuto nei tristemente noti “baccanali” della vigilia di Natale? Le preoccupazioni sono notevoli considerando che allo stato non risultano assunti provvedimenti ad hoc per l’Umbertino nonostante quanto occorso pochi giorni fa e la concomitanza dei due eventi di grande richiamo che coinvolgerà necessariamente anche il nostro ambito territoriale. Errare è umano, ma perseverare è diabolico”, conclude.

Foto repertorio

