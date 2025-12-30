Raccolta porta a porta della carta in ritardo a Palese. A segnalarlo sono alcuni residenti che, intorno alle ore 11.30 denunciano la presenza di bidoni pieni e non ancora svuotati, come da prassi. A dare risposte però è l’Amiu, in particolare alcuni operatori che segnalano la necessità di effettuare diversi viaggi per smaltire la carta dopo le feste. “Ci stiamo mettendo di più – spiegano – perché la mole di lavoro per la tanta carta dopo il Natale, tra regali e altro, richiede più viaggi. I mezzi stanno ritardando perché stanno facendo avanti e indietro per lo scarico, tutto qui. Con un po’ di pazienza copriremo tutte le zone”.
Bari, raccolta della carta in ritardo a Palese: “Più viaggi per smaltire i rifiuti dopo le feste”
Aumentano i carichi dopo il Natale, la risposta dopo le segnalazioni di alcuni residenti
