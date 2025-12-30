MARTEDì, 30 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,145 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,145 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, raccolta della carta in ritardo a Palese: “Più viaggi per smaltire i rifiuti dopo le feste”

Aumentano i carichi dopo il Natale, la risposta dopo le segnalazioni di alcuni residenti

Pubblicato da: redazione | Mar, 30 Dicembre 2025 - 11:59
rifiuti carta Palese
  • 53 sec

Raccolta porta a porta della carta in ritardo a Palese. A segnalarlo sono alcuni residenti che, intorno alle ore 11.30 denunciano la presenza di bidoni pieni e non ancora svuotati, come da prassi. A dare risposte però è l’Amiu, in particolare alcuni operatori che segnalano la necessità di effettuare diversi viaggi per smaltire la carta dopo le feste.  “Ci stiamo mettendo di più – spiegano – perché la mole di lavoro per la tanta carta dopo il Natale, tra regali e altro, richiede più viaggi.  I mezzi stanno ritardando perché stanno facendo avanti e indietro per lo scarico, tutto qui. Con un po’ di pazienza copriremo tutte le zone”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Natale e fine anno: spinta degli...

Per le festività natalizie e di fine anno 2025/2026 il turismo...
- 30 Dicembre 2025
Cronaca

Vigili ancora a lavoro per domare...

Continuano i lavori presso il sito di stoccaggio e lavorazione rifiuti...
- 30 Dicembre 2025
Dalla città

Gli auguri del sindaco Leccese: “Nel...

"E' stato un anno impegnativo che fortunatamente è alle nostre spalle....
- 30 Dicembre 2025
Cronaca

Incendio Palo del Colle, monitoraggio dell’Arpa:...

Nella notte del 30 dicembre un incendio ha interessato lo stabilimento...
- 30 Dicembre 2025