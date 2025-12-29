Vinicio Capossela in concerto in Puglia, questa sera l’appuntamento gratuito

Vinicio Capossela protagonista di due speciali appuntamenti dal vivo in Puglia. Uno si è tenuto ieri, il 28, l’altro si terrà oggi alle ore 21 in piazza della Libertà a Ostuni. Si tratta di un grande spettacolo gratuito che vuole celebrare la festa e realizzarla attraverso un repertorio vario e imprevedibile, in linea con l’anima multiforme della festa, che attinge all’ampio repertorio caposseliano soffermandosi in particolare sull’ultimo album del cantautore SCIUSTEN FESTE N. 1965. L’artista sarà accompagnato da Alessandro “Asso” Stefana alle chitarre, Piero Perelli alla batteria, Andrea Lamacchia al contrabbasso e basso elettrico, Achille Succi al clarinetto, Michele Vignali al sassofono, Vincenzo Vasi al vibrafono, al theremin e alla voce, Irene Sciacovelli alla voce, con la partecipazione della performer Nadia Addis.

Un concerto travolgente e sfrenato per riprendersi il tempo della festa, anche – anzi soprattutto – quando la realtà sembra lontana dall’esserlo, per ricostruire, attraverso la sua gioia contagiosa e la sua energia esaltante, un’idea di collettività forte e unita, di importanza di partecipazione attiva alla vita.