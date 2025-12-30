Capodanno a Polignano con Tony Esposito

Polignano a Mare si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza Aldo Moro con una serata all’insegna della musica e della festa. Special guest Tony Esposito con la sua band per una tappa del tour “Il viaggio di Ulisse” che sta attraversando la penisola.

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma “Natale a Polignano a Mare”, condiviso con le associazioni di categoria, comincerà nel pomeriggio alle 18.30 con animazione e giochi per bambini. La serata entrerà nel vivo alle 21.30 con il dj set che vedrà alternarsi sul palco, nella notte più attesa dell’anno, Mimmo Grimaldi, Dsabil J Leonardo Baccarella, Mimmo Laselva, Antonio Marasciulo, Alex Bigi. Con loro, il percussionista Vito Santeramo e i vocalist di Radio Puglia, Anna e Oronzo.

Momento centrale dell’evento il concerto di Tony Esposito, artista eclettico, innovatore del ritmo e pioniere delle percussioni mediterranee, un’autentica icona della musica italiana. Anticipatore di stili come world music, etno, in questo progetto racconta un viaggio attraverso la musica del Mediterraneo che incontra il mondo, attraverso le melodie e i ritmi delle sue composizioni, a cominciare dalla sua famosa “Kalimba de luna”, omaggio all’Africa ispiratrice dei suoi personalissimi ritmi, mentre “Jesce sole” dal sapore popolare è ispirata alla sua Napoli. E’ una musica dal sapore fortemente rimico, fonte di ispirazione anche per i musicisti molto giovani che, in questo ritorno di sonorità anni 80 – 90, ritrovano un’energia e una melodia che oggi stanno vivendo una nuova primavera.

Sul palco, con lui, una band composta da musicisti colorati dai mille strumenti particolari per un concerto che fonde cultura e radici in un unico grande sound Mediterraneo. Tony Esposito renderà omaggio a Pino Daniele, artista e amico con cui ha condiviso grandi composizioni e oltre trent’anni di palchi in giro per tutto il mondo.

“Si rinnova anche quest’anno – spiega il sindaco Vito Carrieri – l’iniziativa di una duegiorni musicale in piazza Aldo Moro a Capodanno, da noi battezzata e che, dati alla mano, piace alla gente. Abbiamo voluto impreziosire la sera del 31 dicembre, oltre all’animazione e ai dj del territorio che vogliamo valorizzare, con la presenza di Tony Esposito, una figura molto interessante nel panorama italiano per le sue collaborazioni a cominciare da Pino Daniele e James Senese. La mattina di Capodanno ci sarà il concerto di musica classica, con l’orchestra diretta dal maestro Giovanni Pellegrini, nostro concittadino. E’ un modo per affermare ancora una volta un forte senso di comunità e utilizzare la piazza per scambiare gli auguri di buon anno fra cittadini e residenti temporanei, con la speranza di un 2026 che sia ricco di successi, gratificazioni, felicità, pace e tanta gioia”.

Ci si prepara dunque a festeggiare l’arrivo del 2026 nel corso di una serata all’insegna dell’allegria, del ritmo e della buona musica, in un clima di festa che accoglierà residenti, turisti e visitatori, sotto le stelle di Polignano a Mare, in un’unica piazza, per una notte da vivere insieme.

Il programma del “Capodanno in piazza” si completa giovedì 1 gennaio, alle 11, con un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento Oles. L’ensemble, composto da oltre 40 elementi e diretto dal maestro polignanese Giovanni Pellegrini, eseguirà musiche di Rossini, Strauss, Puccini, Bizet, Verdi con un medley di brani omaggio al grande Domenico Modugno.