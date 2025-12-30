Bari e il posto in prima fila con “divano vista mare”: peccato sia un rifiuto

Posto in prima fila a Bari per ammirare il mare, peccato che per farlo ci si debba accomodare su quello che è un vero e proprio rifiuto ingombrante abbandonato da incivili. Accade sulla zona del lungomare nei pressi del lido dell’Acquedotto. A segnalarlo alcuni cittadini che, mentre erano di passaggio, si sono accorti dei rifiuti gettati sulla costa, tra questi un divano, forse utilizzato proprio da ignoti per fermarsi a guardare il mare. Un controsenso che fa storcere il naso, da una parte la bellezza del paesaggio, dall’altra lo stesso deturpato da chi pur apprezzandolo, non riesce a portare totalmente rispetto.