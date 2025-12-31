MERCOLEDì, 31 DICEMBRE 2025
Bari, lutto a Fesca. I residenti: “Astenetevi dai fuochi d’artificio”

La richiesta per via di quattro famiglie colpite dalla perdita di un loro caro

Pubblicato da: redazione | Mer, 31 Dicembre 2025 - 14:45
botti San Girolamo
  • 7 sec

Niente botti a Capodanno. E’ questa la richiesta che arriva da Fesca per via di quattro famiglie colpite dalla perdita di un familiare. Il monito è stato pubblicato online, sui gruppi social in particolare su “Fesca San Girolamo e dintorni” nel tentativo di arrivare a più persone possibili. “Al di là dei divieti imposti dal Comune – si legge nel post – per rispetto a ben 4 famiglie del territorio colpite quasi contemporaneamente dal lutto per la perdita di un loro familiare, chiedo cortesemente di astenersi nella notte di capodanno dall’accensione dei fuochi d’artificio a Fesca da Via Tomasicchio fino a via Lorenzo Perosi. Grazie”, concludono. “Avvertiamo ancora il senso di comunità nel nostro territorio – spiega ancora un cittadino – abbiamo lanciato l’invito a non procedere con i botti, al di là dei divieti”, conclude.

