Bari, il presepe vivente ritorna nella parrocchia di San Marcello: appuntamento “che scalda il cuore”

Dopo il successo della prima serata, torna a Bari un appuntamento che scalda il cuore e illumina le festività: il Presepe Vivente “Qui rinasce la Speranza”, organizzato dalla Parrocchia di San Marcello.

Non è un semplice spettacolo da ammirare, ma un’esperienza che invita a vivere il mistero della Natività con occhi nuovi, riscoprendo la bellezza della semplicità e il valore della comunità.

Il progetto nasce dal desiderio di offrire a tutti – grandi e piccoli – un momento di incontro e di gioia, in cui la tradizione si intreccia con la fede e la speranza. In un tempo in cui abbiamo bisogno di luce e fiducia, il Presepe Vivente vuole raccontare la notte in cui la Speranza è entrata nel mondo, semplice e luminosa, nella grotta di Betlemme.

La prima rappresentazione, tenutasi il 20 dicembre u.s., ha visto la calorosa e sentita partecipazione di numerosi visitatori, tra cui anche gli Assessori del Comune di Bari, alla Cultura, Paola Romano, e alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi.

Il secondo ed ultimo appuntamento per questa edizione è per sabato 3 gennaio 2026, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso la Chiesa di San Marcello, in Largo don Franco Ricci 1 (quartiere San Pasquale, zona Campus universitario).

Il visitatore sarà accompagnato lungo un itinerario immersivo tra botteghe artigianali e scene suggestive, animate da figuranti che daranno vita ai mestieri di un tempo: Lavandaie, Falegname, Fornai, Fabbro, Vasaio, Cestai, Filatrici e Legatori. Non mancheranno la Stalla/Bivacco, la Locanda, la Balera dei nonni, e un’atmosfera resa ancora più magica dai Musici, con il sottofondo dei canti natalizi. Narratori guideranno i passi dei visitatori, trasformando ogni scena in un racconto che parla di speranza.

L’ingresso è gratuito, con possibilità di lasciare un’offerta libera. Ogni persona riceverà un biglietto su cui scrivere una risonanza o una preghiera, da deporre davanti alla Natività. Sullo stesso biglietto si potrà indicare la bottega preferita: quella più caratterizzata sarà premiata all’Epifania.

L’ingresso è da Via Giustino Fortunato, alle spalle della chiesa.

«Il nostro desiderio – racconta Don Andrea Favale parroco di San Marcello – è che questo Presepe Vivente non sia solo da ammirare, ma da vivere. Ogni gesto, ogni parola, ogni sorriso vuole raccontare la magia del Natale, quella notte in cui la Speranza è entrata nel mondo in modo semplice e silenzioso. Vi invitiamo a lasciarvi sorprendere e a portare con voi la gioia di Betlemme».

Il Presepe Vivente di San Marcello è più di un evento: è un invito a fermarsi, a respirare la pace, a ritrovare la fiducia che il Natale porta con sé. In ogni bottega, in ogni sorriso, in ogni parola c’è un messaggio che attraversa il tempo: la Speranza non è un’idea astratta, ma una presenza viva che continua a rinascere, oggi, qui, tra noi. Venite a scoprirla.