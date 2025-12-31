Illuminandia a Monopoli: il 2 gennaio arriva Lucilla

Nel calendario degli eventi natalizi di Monopoli (Bari) Illuminandia resta protagonista anche a ridosso della fine dell’anno e oltre.

Tra i tantissimi eventi organizzati, spicca uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie: venerdì 2 gennaio in Piazza Vittorio Emanuele arriva Lucilla, star di Alman Kids, nota per i suoi video di “baby dance” amatissimi dai bambini, e che nel suo video Instagram di annuncio della presenza a Monopoli ha già fatto registrare 134.000 visualizzazioni e interazioni (https://www.instagram.com/ reel/DSW7JIbDNSM/?igsh= ZWFiMzg4YjV6ZDRp). Del resto, Illuminandia nasce con un obiettivo semplice e rivoluzionario: restituire ai più giovani la gioia del gioco all’aperto e, allo stesso tempo, coinvolgere gli adulti in un’esperienza simbolica, leggera e universale. Da non perdere sabato 3 gennaio, dalle ore 18 alle ore 21, La Luna dal Mare, un’attività di osservazione guidata del cielo stellato con l’Osservatorio Astronomico Sirio, sulla terrazza della Biblioteca Civica Prospero Rendella. Prosegue la rassegna concertistica, che si avvia a conclusione sabato 3 gennaio con Put Your Trust in Jesus, dei Jubilee Gospel Singers, guidati dalla voce solista di Luciana Negroponte e dal direttore artistico Mario Petrosillo. Da ricordare anche Presepiando, Incontri intorno alla musica, l’esposizione di 15 presepi dislocati nel centro storico, visitabile fino a sabato 6 gennaio. L’offerta si completa con presepi viventi e mercatini natalizi, a cura della Parrocchia Santa Maria del Rosario di Contrada Cozzana e della Parrocchia Maria Regina di Contrada Antonelli, e con la rappresentazione della venuta dei Magi realizzata dalla Parrocchia SS. Trinità in San Francesco da Paola.

Nel frattempo in piazza Vittorio Emanuele, le luminarie pugliesi firmate Faniuolo illuminazioni continuano a trasformare lo spazio urbano in un parco di luce, fantasia e desideri: accanto al Grande Albero di Luminarie alto ben 22 metri, si estende un’area di 15mila metri quadrati con 12 altalene giganti dedicate ai 12 segni zodiacali dove ciascuno, salendo sulla propria altalena astrale, può prendere il volo tra le stelle, fare una foto ed esprimere un desiderio per l’anno nuovo.

Ma la cosa bella di arrivare a Monopoli è lasciarsi avvolgere dall’atmosfera incantata che ha invaso ogni angolo del borgo antico. Centinaia di lucine colorate e luminarie hanno infatti trasformato vicoli piazze e strade in un universo di luce dove ogni scorcio racconta una storia diversa.

Imperdibile, in Piazza Palmieri, la meravigliosa Cupola della Neve, un’opera monumentale 15 metri di altezza, da vivere con il naso all’insù, e che accoglierà i visitatori in un universo luminoso e musicale. Il disegno completo si rivela solo dal centro. Dal pavimento emerge una grande isola di ghiaccio dal diametro di sei metri su cui salire e sdraiarsi, per ammirare la volta di stelle danzanti e il suo simbolo di neve luminoso. A intervalli, l’installazione si anima con un light show sincronizzato con musica natalizia rilassante, avvolgendo tutto nella magia del Natale. Un’esperienza sensoriale e meditativa che mescola la meraviglia infantile del Natale con la quiete del nuovo anno. Spostandosi di pochi metri sul Porto Vecchio si potrà ammirare il mapping a tema natalizio, mentre in Piazza Garibaldi, si trova la Natività Luminosa alta sei metri – realizzata dal maestro cartapestaio Domenico Galluzzi – celebra la spiritualità e la sacralità del Natale. Proseguendo nella passeggiata in piazza XX Settembre, in via Argento, sul Sagrato della Cattedrale e in piazza Falcone e Borsellino si incontrano gli Alberi Luminosi, mentre in largo Castello è installata la fontana luminosa. Infine, tornando in piazza Vittorio Emanuele, non poteva mancare la Cassa Armonica Natalizia: dimora di Babbo Natale e grande selfie point artistico per famiglie e turist (11 metri di altezza per 7,5 di larghezza) che funge anche da palco per spettacoli, laboratori e momenti musicali. E per non tralasciare proprio niente, anche quest’anno è stata creata la magica Pista di Ghiaccio per consentire a grandi e piccini di divertirsi provando a danzare sulla pista con i pattini al posto delle scarpette.

IL PROGRAMMA DI TUTTE LE ATTIVITÀ

29/12 – ore 20:00

Tombolata per adulti – Teatrino parrocchiale

29/12 – ore 20:00

Presepiando – Concerto “Christmastime” con

Beppe Delre e Xmas 4tet – Chiesa San Francesco d’Assisi

31/12 – ore 21:30

Capodanno in Piazza

Piazza Vittorio Emanuele II

02/01 – ore 18.00

LUCILLA – Piazza Vittorio Emanuele II

03/01 – ore 18.00

LA LUNA DAL MARE

Attività di osservazione guidata del cielo stellato con l’Osservatorio Astronomico Sirio

Terrazza della Biblioteca Civica Prospero Rendella

03/01 – ore 20:30

Put your trust in Jesus – Jubilee Gospel Singers (lead vocal Luciana Negroponte)

P.zza Vittorio Emanuele II

06/01 – ore 11:00

Corteo dei Magi – Convento / Parrocchia “SS.

Trinità”

EVENTI RICORRENTI

IL BORGO DI NATALE

5 e 6 gennaio 2026

Piazza Vittorio Emanuele II

IL VILLAGGIO GALLEGGIANTE DI BABBO NATALE

06/01 – ore 10:00–22:00

Porto Antico

RENDELLA CINE CLUB – “MAGIA DI NATALE”

03/01 – Biblioteca Rendella, Sala Prospero (anni 5+)

PRESEPE VIVENTE – COZZANA 2025–2026

1, 3, 4, 6 gennaio 2026 – ore 17:30–21:00 – Contrada Cozzana

XXIX edizione – PRESEPE VIVENTE CONVENTO PARROCCHIA “SS. TRINITÀ”

1, 4, 6 gennaio 2026 – ore 18:30–21:00, San Francesco da Paola

74a SACRA RAPPRESENTAZIONE DEI MAGI

02, 06, 10 gennaio 2026 – Parrocchia Santuario “Maria Regina”, contrada Antonelli

Da martedì 2 dicembre 2025 a lunedì 5 gen-naio 2026 tornano gli appuntamenti dedicati alle festività natalizie in Biblioteca Rendella. Il calendario degli eventi è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli con la Biblioteca Rendella, IMAGO cooperativa sociale, in collaborazione con le associazioni Ambrosia, “Donne per la città” – Presidio del libro di Monopoli, Ellisse e Tala- mia.

La Rendella durante le festività ospiterà la Casa di Babbo Natale, per permettere a grandi e piccoli di incontrare Babbo Natale in persona con il suo inconfondibile “Ho! Ho! Ho!”. Ogni weekend e in alcuni speciali giorni di festa ci sarà il tempo per sussurrargli i vostri desideri, scattare una foto magica e ricevere un caldo augurio direttamente dal Polo Nord.

Gli appuntamenti:

4 gennaio, ore 17.00 | Sala Prospero

SPETTACOLO DI BURATTINI (6-14 anni)

Spettacolo e laboratorio di creazione di un bu- rattino natalizio in collaborazione con Talamia.

3 gennaio, ore 17.30

RENDELLA CINE CLUB – MAGIA DI NATALE (anni 5+)

Laboratori creativi

2 e 7 gennaio, ore 16.00

Food Lab e Sala Prospero

ATMOSFERE DI STAGIONE (6-11 anni)

Laboratori manuali di cucina e attività ludi- che in collaborazione con Ambrosia.

Martedì 30 dicembre, ore 17.30

Sala Prospero

NATALE IN PAROLE E MUSICA

Concerto Letterario in collaborazione con l’Associazione “Donne per la Città” – Presidio del Libro di Monopoli.

Venerdì 2 gennaio ore 18.30 e sabato 3 gennaio ore 10.00

NOTTE DEI PUPAZZI IN BIBLIOTECA

(4-12 anni)

Da diversi anni si è diffusa in Giappone, con il nome NUIGURUMI-OTOMARI-KAI, e negli Stati Uniti, chiamata STUFFED ANIMALS SLEEPO- VER, una consuetudine assai bizzarra meravigliosamente raccontata nell’albo illustrato di Kazuhito Kazeki e Chiaki Okada, Una notte in biblioteca.

Come funziona?

Bambini e bambine (4-12 anni) su prenotazione verranno in biblioteca portando il loro pupazzo del cuore. Ogni pupazzo riceverà una piccola targhetta con il suo nome e quello del suo bambino. Leggeremo insieme tante storie e poi i bambini torneranno a casa lasciando passare la notte in biblioteca al loro pupazzo insieme agli altri.

Cosa fanno i pupazzi in biblioteca di notte?

Il mattino dopo i bambini e le bambine torneranno in biblioteca per ritrovare i loro pupazzi e scoprire le mirabolanti avventure vissute dai pupazzi durante la notte.

Lunedì 5 gennaio, ore 17.00

Laboratorio Calza della Befana (6-14 anni)