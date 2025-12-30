Gli auguri del sindaco Leccese: “Nel 2026 Bari sarà più moderna ed efficiente”

“E’ stato un anno impegnativo che fortunatamente è alle nostre spalle. Abbiamo dovuto affrontare delle emergenze anche nuove, penso alla fragilità del nostro patrimonio immobiliare vetusto, agli esiti della commissione ispettiva e ai tanti disagi che abbiamo messo in campo con le aperture dei cantieri. Quello che abbiamo di fronte sarà invece un anno di soddisfazioni perché tutto ciò che abbiamo programmato e cantierizzato sarà completato, e quindi sarà nelle condizioni di cambiare il volto di questa città rendendola più moderna, più europea, garantendo servizi più efficaci ed efficienti soprattutto nel trasporto pubblico”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Vito Leccese, parlando con i giornalisti in occasione dello scambio di auguri a palazzo di città. “Dobbiamo lavorare tanto – ha aggiunto – insieme ai cittadini che dovrebbero essere da noi sollecitati a guardare non al disagio momentaneo ma al beneficio che ne trarranno con il completamento delle lavorazioni”.