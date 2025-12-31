Bari, folla per la Fiamma Olimpica: festa finale in largo Giannella

La Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano-Cortina 2026 ha fatto tappa a Bari nel pomeriggio di oggi, ultimo giorno dell’anno, accolta da tantissime persone lungo le strade della città. La carovana, partita dalla Grecia lo scorso 4 dicembre, ha toccato il capoluogo pugliese dopo le tappe in provincia, trasformando il centro in una lunga festa dello sport.

A guidare il passaggio barese è stato Luca Mazzone, paraciclista e nuotatore, argento ai Giochi di Sydney 2000 e plurimedagliato mondiale nel paraciclismo. Con lui, staffette e volontari hanno accompagnato la torcia lungo il percorso urbano iniziato alle 15 dall’uscita 12 della statale 16 (Carbonara–Carrassi), proseguendo su corso Alcide De Gasperi, via Alberotanza, i viali Falcone e Borsellino, Einaudi, della Resistenza e della Repubblica, quindi viale Unità d’Italia, via Capruzzi, il sottovia Duca degli Abruzzi, piazza Luigi di Savoia, via De Giosa, Cardassi, Beatillo, piazza Umberto, via Nicolai, De Rossi, Piccinni, corso Cavour e il lungomare Araldo Di Crollalanza, fino all’arrivo in largo Giannella luogo in cui è in corso la grande festa.

Nel “villaggio” allestito in riva al mare, dalle 15.30 si sono alternati momenti di musica, esibizioni sportive, solidarietà e racconti dal palco. A condurre l’evento intrattenendo il pubblico è il comico pugliese Gerry Cassano, che ha intrecciato aneddoti e promozione del territorio, portando l’evento anche sui social.

La giornata si è chiusa con l’accensione del braciere olimpico. Un gesto simbolico che ha segnato il culmine della city celebration barese e il passaggio del testimone verso le prossime tappe del viaggio della Fiamma.