Capodanno a letto con l’influenza per il sindaco, “Presto si riparte per Bari”

L'annuncio sui social

Pubblicato da: redazione | Mer, 31 Dicembre 2025 - 19:23
FB_IMG_1767204736546
  • 2 min

“Avrei potuto postare una foto con aerosol e Tachipirina, o una dal letto con la febbre. Ma ho scelto questa”, inizia così il lungo post del sindaco Vito Leccese nel quale annuncia che non sarà al concertone di fine anno per via dell’influenza. Un messaggio che però il primo cittadino ha voluto dedicare alla città nell’ultimo giorno del 2025.

“Anche se l’influenza – prosegue riferendosi alla foto che accompagna il post – negli ultimi giorni, ha colpito tanti baresi — e sì, ha colpito anche me — ciò che sento davvero mancare è ascoltare storie, incrociare sguardi, sorridere, abbracciare, stare accanto a voi. E sentire Bari, i baresi, vicini a me. Dopo un piccolo malessere purtroppo trascurato, è arrivata una ricaduta. Mi sto rimettendo piano piano. Ogni tanto fermarsi è necessario, anche se per un sindaco è difficile, ed è l’occasione per rimettere a fuoco ciò che conta davvero. E ciò che conta, per me, siete voi e la nostra città. Presto si riparte, come sempre, con ancora più energia, passione e responsabilità. A lavorare per Bari, insieme, passo dopo passo come una comunità solidale. Non sarò in piazza per festeggiare il Capodanno, ma il mio pensiero è con ciascuno di voi: che la musica, la convivialità, i brindisi condivisi e la gioia di salutare insieme il nuovo anno ci accompagnino e ci ricordino la forza di questa città”, conclude.

E domani, purtroppo, dovrò rinunciare al tradizionale bagno del primo dell’anno. Stavolta almeno avrò una buona scusa!

