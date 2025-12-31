MERCOLEDì, 31 DICEMBRE 2025
Palo, gravi danni a traliccio dopo incendio: chiuso tratto statale

La decisione su ordinanza del sindaco di Palo del Colle

Pubblicato da: redazione | Mer, 31 Dicembre 2025 - 15:56
freepik
  • 50 sec

L’incendio divampato nella notte ha provocato gravi danni a un traliccio dell’alta tensione della linea elettrica “SE Bari Ovest – SE Palo del Colle”, che attraversa la statale 96 “Barese” all’altezza del chilometro 113, nel territorio di Palo del Colle. La struttura, danneggiata dal rogo, è stata giudicata in condizioni di potenziale pericolosità.

Su ordinanza del sindaco di Palo del Colle e in base alle decisioni assunte nel corso del Comitato operativo viabilità convocato in Prefettura a Bari, Anas ha disposto la chiusura provvisoria della SS 96 — incluse le complanari — per consentire le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza da parte dei tecnici di Terna. La durata della chiusura è stimata in circa una settimana, salvo nuove valutazioni.

La circolazione è stata deviata: i veicoli diretti verso Altamura devono uscire obbligatoriamente al km 114,600 (svincolo “Bitetto”) e proseguire lungo le provinciali SP1, SP207 e SP87, con rientro in statale al km 109,200 in direzione Matera. Chi viaggia in direzione Modugno viene invece deviato allo svincolo di Palo del Colle (km 109,100), con percorso alternativo verso Bitetto, Binetto e Grumo Appula lungo le stesse provinciali, per poi rientrare al km 115 in direzione Bari.

Anas, società del gruppo Fs Italiane, raccomanda agli automobilisti massima prudenza alla guida e invita a consultare gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale tramite l’app “VAI” o contattando il numero verde 800.841.148

