Puglia, il 7 gennaio Decaro sarà proclamato presidente della Regione

Dopo la cerimonia negli uffici della Corte d'Appello, ci sarà in Regione il passaggio di consegne tra lui e il governatore uscente Michele Emiliano

Pubblicato da: redazione | Mer, 31 Dicembre 2025 - 14:18
Foto Facebook Decaro
  • 15 sec

Alle 15.00 di mercoledì 7 gennaio Antonio Decaro, a 44 giorni dal voto delle regionali di novembre, sarà proclamato presidente della Regione Puglia. Dopo la cerimonia negli uffici della corte d’appello, ci sarà in Regione il passaggio di consegne tra lui e il governatore uscente Michele Emiliano.

Per la proclamazione dei consiglieri regionali sarà necessario qualche giorno in più, probabilmente avverrà nella settimana successiva. Ultimati i conteggi da parte delle sezioni circoscrizionali dei sei tribunali pugliesi (in ordine di consegna Taranto, Trani, BARI, Brindisi, Foggia e ultima Lecce) ora a lavoro è l’Ufficio elettorale della Corte d’Appello di BARI, cui spetta la certificazione finale degli eletti che porterà alla conseguente proclamazione. A circa un mese e mezzo dal voto, dunque, anche in Puglia potrà essere avviata la nuova legislatura regionale: in Campania e Veneto dove si è votato negli stessi giorni, 23 e 24 novembre, i governatori sono già da tempo a lavoro. Ne dà notizia l’Ansa.

