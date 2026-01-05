LUNEDì, 05 GENNAIO 2026
Bari, 100 cani e gatti hanno trovato una famiglia nel 2025: il bilancio Nogez. “Un futuro migliore per chi non ha voce”

Animali salvati da maltrattamento, incidenti e abbandono

Pubblicato da: redazione | Lun, 5 Gennaio 2026 - 10:13
cane nogez
  • 32 sec

Quasi 100 animali hanno trovato una famiglia nel 2025 grazie all’opera del Nogez. “I numeri hanno un’anima – raccontano le guardie ecozoofile –   E nel 2025 hanno anche un nome. Teddy, Zoe, Chicco, Kyra, Lilly, Leo, Stellina, Lulù, Milo, Carlotta, Ariel, Romeo, Luna, Vita, Giotto… 53cani e Bijoux, Sophie, Lola, Ella, Lady, Desy, Bianchino, Ros, Arthur, Ambra, Sissi, Leo, Aurora, Oscar…40gatti

Animali salvati dal maltrattamento, incidenti e abbandono – scrivono ancora  Sappiamo bene che questo numero è ancora piccolo rispetto al mastodontico esercito silenzioso di animali che attendono un’adozione. Ma ogni singola adozione è una vittoria, una vita che cambia, una speranza che prende forma. Questa soddisfazione ci dà la carica per fare sempre meglio. Nel tempo siamo diventati una grande famiglia: scegliamo con cura le famiglie adottive e restiamo in contatto con loro, ricevendo aggiornamenti, foto, storie di rinascita dei nostri amici pelosi. Grazie a chi sceglie di adottare. Grazie a chi ci supporta anche solo con una condivisione. Per il 2026 il nostro obiettivo è uno solo: superarci. Perché solo insieme possiamo garantire un futuro migliore a chi non ha voce. L’unione fa la forza”

