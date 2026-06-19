Trenta chili di prodotto ittico non tracciato, multata pescheria a Bitonto

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Nel quadro dell’intensificazione dei controlli connessi all’avvio della stagione turistico balneare, con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, i militari della Stazione Navale di Bari hanno effettuato un intervento ispettivo presso un esercizio commerciale operante nel settore dei prodotti ittici nel comune di Bitonto, noto per la vendita di pesce e mitili a prezzi estremamente concorrenziali.

Nel corso delle verifiche, le Fiamme Gialle hanno accertato la detenzione e la commercializzazione di circa 30 chilogrammi di prodotto ittico carente di documentazione attestante la tracciabilità, in violazione della normativa nazionale ed europea a tutela della sicurezza alimentare e della corretta informazione dei consumatori. Il prodotto è stato pertanto sottoposto a sequestro in attesa di essere avviato alla distruzione al fine di impedirne l’immissione sul mercato e garantire la tutela della salute pubblica.

Nel medesimo contesto operativo, hanno altresì individuato 4 lavoratori privi della documentazione attestante la regolare assunzione e della preventiva comunicazione all’Autorità competente.

Nei confronti del titolare della pescheria sono state avviate le procedure di contestazione delle violazioni accertate e la segnalazione agli enti competenti per l’applicazione delle relative sanzioni accessorie per la sospensione dell’attività commerciale. Sono in corso ulteriori approfondimenti volti a rilevare eventuali violazioni di carattere fiscale.