Ostuni diventa capitale della fotografia: al via l’Off con l’attesissima mostra di Steve McCurry

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Ostuni si trasforma nella capitale internazionale della fotografia contemporanea. Dai ieri e fino al 21 giugno, la celebre Città Bianca ospita la prima edizione di “OFF – Ostuni Foto Festival”, una nuova e prestigiosa kermesse che promette di richiamare appassionati, collezionisti e professionisti da tutto il mondo. Un appuntamento di altissimo profilo culturale che inserisce la Puglia al centro del dibattito visivo internazionale.

In questo ricco palinsesto, uno snodo centrale della manifestazione sarà rappresentato dalla “House of Lucie Ostuni”. Lo spazio espositivo è pronto a fare da cornice a un evento straordinario: “Islands”, la mostra personale del leggendario fotografo Steve McCurry. L’esposizione non prevede un vernissage dedicato, ma aprirà le sue porte in contemporanea a tutte le altre mostre dell’OFF a partire da giovedì 18 giugno, con l’orario di apertura fissato dalle 13:00 alle 21:00.La macchina organizzativa è al lavoro per definire gli ultimi dettagli logistici. Cresce infatti l’attesa tra il pubblico e gli addetti ai lavori per la conferma ufficiale della data in cui McCurry sarà presente di persona a Ostuni per incontrare i visitatori. Nel frattempo, la quattro giorni pugliese si preannuncia già come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della stagione.

Il festival vivrà uno dei suoi momenti più significativi nella serata di sabato 20 giugno. Sarà proiettata “Visioni dalla Puglia”, l’esclusiva mostra dedicata ai fotografi pugliesi capaci di esprimere uno sguardo internazionale, lontano dai soliti cliché commerciali. Sarà una vera festa degli sguardi nuovi sul nostro territorio. Nella stessa serata verranno presentati i lavori dei giovani vincitori del concorso OFF dedicato alla fascia 12-18 anni e saranno mostrate le immagini selezionate della “Photo Marathon”. Quest’ultima è una sfida di 24 ore che scatterà oggi: per partecipare a questo concorso è necessario iscriversi sul sito ufficiale. Per visitare tutte le mostre in programma è obbligatoria la registrazione sul portale dell’evento.