Bari, un mese dopo l’arresto: la fiaccolata per Domenico e Dina

Annunci

Trenta giorni. È il tempo trascorso dall’arresto di Domenico Centrone e Dina Alberizia, attivisti pugliesi fermati insieme ad altri partecipanti al Global Sumud Convoy, la missione internazionale di solidarietà partita il 15 maggio con oltre 200 persone provenienti da più di 25 Paesi, 7 ambulanze, 20 case mobili e 10 camion di aiuti umanitari diretti a Gaza.

Per chiedere la loro liberazione, martedì 24 giugno alle 18.30 è in programma una fiaccolata statica in Piazza Gaza, l’ex Piazza Prefettura, all’altezza del Cavallo. L’iniziativa è promossa da Global Sumud Puglia insieme ad Amnesty International sezione Italiana, Circoscrizione Puglia-Matera e gruppo di Bari, e chiede la scarcerazione di Centrone, Alberizia e di tutte le attiviste e gli attivisti ancora detenuti in Libia: oltre ai due pugliesi, anche Alicia, Laura, Jenelle, Maria, Lucas, Matias, Ana e Ashraf.

Gli organizzatori descrivono l’appuntamento come una serata di testimonianza, memoria e impegno civile, con l’obiettivo di far arrivare ai detenuti un messaggio di vicinanza da parte di chi continua a chiederne il ritorno. Alla manifestazione parteciperà Mariarosaria Centrone, sorella di Domenico, che porterà la voce della famiglia dopo un mese vissuto nell’attesa di notizie. Sarà presente anche Tony La Piccirella, componente dello Steering Committee della Global Sumud.

Gli organizzatori chiedono al Governo italiano, alle istituzioni europee e alla Regione Puglia di intensificare gli sforzi diplomatici e politici affinché la detenzione abbia fine e i cittadini coinvolti possano fare ritorno a casa. L’invito a partecipare alla fiaccolata è rivolto alla cittadinanza, alle associazioni, ai movimenti, alle comunità religiose e al mondo della cultura, dell’università e dell’informazione. Appuntamento martedì 24 giugno, dalle 18.30, in Piazza Gaza.