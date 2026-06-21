Case popolari, oltre 690 mila euro per recuperare alloggi e manutenere gli edifici nel Salento

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La Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’Urbanistica e Casa, Marina Leuzzi, ha approvato la riallocazione di 693.567 euro destinati all’edilizia residenziale pubblica nel territorio del Salento, accogliendo la richiesta presentata da ARCA Sud Salento.

Le risorse, derivanti dai proventi delle vendite di alloggi di edilizia residenziale pubblica, saranno reinvestite per migliorare il patrimonio abitativo esistente attraverso interventi di manutenzione straordinaria, recupero degli edifici e riattazione degli alloggi attualmente non utilizzati.

Una parte dei fondi sarà destinata ai lavori nei condomini misti in cui ARCA Sud Salento è proprietaria di una quota degli alloggi. Gli interventi riguarderanno immobili situati a Gallipoli, in via Ancona, a Maglie, in via Pisino, a Lecce, in via Volturno e via Firenze, e a Poggiardo, in piazza Episcopo.

Ulteriori 227 mila euro saranno invece impiegati per il recupero e la manutenzione straordinaria degli alloggi sfitti di proprietà dell’Agenzia, con l’obiettivo di renderli nuovamente disponibili e assegnabili alle famiglie in attesa di una casa.

“Queste risorse consentono di intervenire dove oggi esistono esigenze concrete di manutenzione e recupero, migliorando la qualità degli edifici e aumentando il numero di alloggi disponibili per i cittadini – dichiara l’assessora regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative, Marina Leuzzi -.La scelta di reinvestire i proventi delle alienazioni nel patrimonio pubblico rappresenta uno strumento importante per preservare e valorizzare le case popolari esistenti, evitando ulteriore consumo di suolo e concentrando gli sforzi sulla riqualificazione del costruito”.

“L’intervento approvato per il Salento – sottolinea l’assessora Leuzzi – si inserisce in una programmazione più ampia che la Regione Puglia sta portando avanti insieme alle ARCA territoriali. Nei prossimi giorni proseguiremo il lavoro di ricognizione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio regionale, necessario per definire nuove azioni di manutenzione, efficientamento e recupero degli immobili. L’obiettivo è costruire un programma organico di investimenti che consenta di restituire piena funzionalità agli edifici, recuperare gli alloggi non utilizzati e migliorare le condizioni abitative di migliaia di famiglie pugliesi”.

ARCA Sud Salento trasmetterà periodicamente alla Regione la rendicontazione e la localizzazione degli interventi realizzati, consentendo il monitoraggio dell’avanzamento delle opere e dell’utilizzo delle risorse destinate al patrimonio di edilizia residenziale pubblica.