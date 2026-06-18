Il lungomare di Bari si accende con Levante, The Kolors e Serena Brancale: arriva Road to Battiti

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Domani, venerdì 19 giugno, il lungomare di Bari si trasforma per una sera in un palcoscenico a cielo aperto. Arriva in città una tappa di Road to Battiti 2026, il format itinerante che accompagna la costruzione dello show televisivo Tim Battiti Live, uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’estate italiana.

Il programma prende il via dalle 18.00 con collegamenti radio-televisivi in diretta dal radio truck nell’area Radio e Fan zone, momenti di coinvolgimento del pubblico e la registrazione delle performance “On The Road” degli artisti ospiti nell’area stage. Spazio anche alla produzione di contenuti editoriali e social pensati per raccontare la città a livello regionale e nazionale.

Il cartellone degli artisti è di quelli che fanno venire voglia di esserci: Serena Brancale, artista pugliese tra le più apprezzate della scena nazionale contemporanea, Levante, cantautrice di riferimento del pop italiano, The Kolors, gruppo amatissimo dal pubblico giovane e stabilmente in testa alle classifiche, e Delia, giovane interprete emergente.

L’evento rientra nella programmazione istituzionale del Comune dedicata alla valorizzazione turistico-culturale della città.

Chi ha intenzione di raggiungere il lungomare in auto dovrà tenere conto delle limitazioni al traffico disposte dalla Polizia locale con apposita ordinanza. Per l’intera giornata — dalle 00.01 alle 24.00 — è vietata la fermata sul molo San Nicola, sul lungomare Araldo Di Crollalanza nel tratto tra largo Adua e via Giandomenico Petroni, e nella carreggiata compresa tra la rotonda di largo Giannella e il passeggio alberato, traverse incluse. Dalle 18.00 e fino al termine della manifestazione scatta anche il divieto di transito sul lungomare Di Crollalanza nello stesso tratto e su piazza A. Diaz, nelle traverse comprese tra il prolungamento di via Imbriani e la rotonda di largo Giannella.