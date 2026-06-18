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Lavori Fal, stop ai treni da Bari e Gravina per oltre due mesi

Saranno previsti bus sostitutivi, i dettagli

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Giugno 2026 - 14:28
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  • 2 min
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Dal 22 giugno al 30 agosto la circolazione ferroviaria delle Ferrovie Appulo Lucane sarà sospesa tra Bari Centrale e Gravina per consentire lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, compresi gli interventi per l’interramento del secondo binario a Modugno.

Durante il periodo di interruzione sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus, mentre i collegamenti ferroviari tra Altamura e Matera Sud continueranno a essere regolarmente garantiti. La riapertura della linea avverrà in due fasi: dal 3 agosto riprenderà il servizio ferroviario tra Grumo Appula e Gravina, mentre il tratto Bari Centrale-Grumo Appula resterà chiuso fino al 30 agosto.

Saranno inoltre soppressi, sull’intero percorso, il treno diretto numero 12 Matera Sud-Bari delle 7.45 e il treno numero 47 Bari-Matera Sud delle 18.55, entrambi sostituiti da autobus senza modifiche agli orari di partenza. Per far fronte all’aumento dei flussi turistici estivi verso Matera, le Ferrovie Appulo Lucane hanno previsto anche autobus aggiuntivi diretti tra Bari e Matera, senza fermate intermedie.

L’azienda invita i viaggiatori a verificare preventivamente orari e fermate dei bus sostitutivi, ricordando che, per esigenze di viabilità, alcune partenze non coincideranno con gli spazi antistanti le stazioni ferroviarie. A Bari Centrale, ad esempio, gli autobus partiranno dal Terminal Bus FS di via Capruzzi, mentre a Toritto transiteranno da via Pugliese e a Grumo Appula da via Roma, nei pressi del campo sportivo. Le informazioni aggiornate sui servizi sostitutivi sono disponibili sul sito delle Ferrovie Appulo Lucane, sull’app aziendale, sulla pagina Facebook, nelle stazioni e tramite il numero verde 800 050 500.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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