Wizz Air “prende il volo” da Bari e Brindisi, annunciate nuove rotte per l’estate

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Wizz Air rafforza la propria presenza in Puglia e annuncia la più ampia programmazione estiva mai realizzata sugli aeroporti di Bari e Brindisi. La compagnia aerea metterà a disposizione, per la Summer Season 2026, oltre 905mila posti, con un incremento del 15% della capacità sullo scalo di Bari rispetto all’estate 2025 e una programmazione senza precedenti per l’aeroporto di Brindisi.

L’annuncio è stato presentato a Bari nel corso di un incontro organizzato insieme ad Aeroporti di Puglia. Nel complesso saranno operati 14 collegamenti internazionali verso sette Paesi europei, con 69 frequenze settimanali, di cui 60 da Bari e 9 da Brindisi. Tra le principali novità figura il nuovo collegamento Bari-Skopje, che sarà operato quattro volte a settimana. Dallo scalo del capoluogo pugliese saranno inoltre confermate le rotte verso Tirana, Erevan, Sofia, Budapest, Breslavia, Varsavia, Bucarest, Cluj-Napoca, Craiova e Timisoara.

Novità anche per l’aeroporto del Salento, dove Wizz Air inaugurerà tre collegamenti internazionali esclusivi: Brindisi-Katowice, Brindisi-Varsavia e Brindisi-Bucarest. Presente in Puglia dal 2010, la compagnia ha trasportato finora 7,8 milioni di passeggeri tra Bari e Brindisi. Per il solo 2026 prevede una capacità complessiva superiore a 1,3 milioni di posti sui due aeroporti pugliesi. “Continuiamo a guardare con grande convinzione al potenziale della Puglia e al ruolo centrale che gli aeroporti di Bari e Brindisi svolgono come porte d’accesso strategiche verso l’Europa. La nostra programmazione estiva 2026, la più ampia mai realizzata sui due scali, segna un ulteriore passo avanti nel consolidamento della nostra presenza nella Regione e nel rafforzamento della connettività internazionale”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Desidero ringraziare Wizz Air che, da oltre quindici anni, continua a credere nel potenziale della Puglia e a investire con convinzione nel nostro territorio. La disponibilità di connessioni continue e capillari crea le migliori condizioni per affrontare e vincere nuove sfide. Continuiamo a lavorare per consolidare la destagionalizzazione dei flussi turistici e accrescere la competitività del tessuto economico pugliese”, ha concluso.

Foto repertorio