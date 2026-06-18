Centinaia di fan in attesa fuori dallo Stadio San Nicola, molti arrivati da altre regioni italiane: è lo scenario che ha accolto ieri pomeriggio il sindaco di Bari Vito Leccese, andato a salutare il “Popolo di Vasco” prima dell’apertura dei cancelli per il concerto di Vasco Rossi.
Per l’occasione, il sindaco ha pensato a un piccolo ristoro e ha distribuito ai presenti del calzone di cipolla, una delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica barese.
«Vasco è molto più di un cantante. Da oltre quarant’anni le sue canzoni fanno da colonna sonora alla vita di intere generazioni e continuano a emozionare milioni di persone. Per questo mi ha fatto particolarmente piacere vedere tante persone riunite in attesa: concerti come questo sono occasioni straordinarie per fare comunità».
Bari, calzone di cipolla per i fan di Vasco: il sindaco Leccese porta un po’ di Puglia fuori dallo stadio
Il primo cittadino ha salutato il "Popolo di Vasco" in attesa ai cancelli del San Nicola
Centinaia di fan in attesa fuori dallo Stadio San Nicola, molti arrivati da altre regioni italiane: è lo scenario che ha accolto ieri pomeriggio il sindaco di Bari Vito Leccese, andato a salutare il “Popolo di Vasco” prima dell’apertura dei cancelli per il concerto di Vasco Rossi.