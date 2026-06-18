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Bari, calzone di cipolla per i fan di Vasco: il sindaco Leccese porta un po’ di Puglia fuori dallo stadio

Il primo cittadino ha salutato il "Popolo di Vasco" in attesa ai cancelli del San Nicola

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Giugno 2026 - 18:45
Leccese pizza San Nicola
  • 2 sec
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Centinaia di fan in attesa fuori dallo Stadio San Nicola, molti arrivati da altre regioni italiane: è lo scenario che ha accolto ieri pomeriggio il sindaco di Bari Vito Leccese, andato a salutare il “Popolo di Vasco” prima dell’apertura dei cancelli per il concerto di Vasco Rossi.
Per l’occasione, il sindaco ha pensato a un piccolo ristoro e ha distribuito ai presenti del calzone di cipolla, una delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica barese.
«Vasco è molto più di un cantante. Da oltre quarant’anni le sue canzoni fanno da colonna sonora alla vita di intere generazioni e continuano a emozionare milioni di persone. Per questo mi ha fatto particolarmente piacere vedere tante persone riunite in attesa: concerti come questo sono occasioni straordinarie per fare comunità».

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