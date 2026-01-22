Lavori Brt tra via Brigata Regina e piazza Massari: restringimento della carreggiata e sosta vietata

Da domani, venerdì 23 gennaio, proseguiranno a Bari i lavori per la realizzazione della linea verde del Bus Rapid Transit (BRT) su corso Vittorio Veneto, nel tratto tra via Brigata Regina e piazza Massari. L’intervento fa parte del progetto finanziato con fondi europei “Next Generation” e rientra nella misura M2C2 – Inv 4.2 del PNRR per il trasporto rapido di massa, con l’obiettivo di rendere più efficiente e moderno il sistema di mobilità cittadino.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, il Comune ha firmato un’ordinanza che prevede alcune modifiche temporanee alla viabilità. Sul tratto interessato di corso Vittorio Veneto e su un breve tratto di via Brigata Regina, sarà istituito il restringimento della carreggiata e sarà vietata la sosta su entrambi i lati, con particolare attenzione all’area vicino all’incrocio con corso Vittorio Veneto.

I lavori avranno un impatto anche sul trasporto pubblico. Dal 23 al 27 gennaio, alcune fermate delle linee Amtab, comprese le linee 2/, 22, 27, 42 e le navette A e AB, saranno temporaneamente soppresse o spostate. Saranno istituiti capolinea e fermate provvisorie: le navette A e AB faranno capolinea in via Brigata Regina, mentre le altre linee potranno utilizzare la fermata provvisoria in piazza Massari/Isabella D’Aragona-lato Questura. Diverse fermate lungo corso Vittorio Veneto saranno sospese, con indicazioni per utilizzare quelle più vicine, come fronte Anagrafe, fronte GdF, Park & Ride o isolati successivi.

Per i cittadini che desiderano informazioni aggiornate sui cantieri e sulle modifiche alla viabilità, è attivo il call center comunale al numero 080 5772399, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13. Il servizio è stato creato per fornire indicazioni tempestive e dettagliate su tutti gli interventi di trasformazione urbana in corso.﻿