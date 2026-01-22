Ceglie del Campo, Opera Pia di Venere pronta a rinascere dopo 30 anni

Dopo decenni di attesa e di incompiute promesse, sembra muoversi qualcosa sull’ex struttura destinata a diventare una casa di riposo a Ceglie del Campo. Il sindaco Vito Leccese ha incontrato Marco Preverin, commissario dell’ASP Opera Pia di Venere, l’ente proprietario dell’edificio oggi fatiscente.

L’incontro arriva a seguito di una serie di solleciti avviati dallo scorso dicembre, subito dopo la nomina del commissario, quando il primo cittadino aveva chiesto di trovare finalmente una soluzione concreta a una vicenda aperta ormai da trent’anni. Durante il colloquio, Preverin ha confermato la disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale per trasformare l’ex incompiuta in uno spazio utile per i cittadini, con giardini e servizi pubblici.

«Accolgo con soddisfazione la disponibilità manifestata dal commissario – ha commentato Leccese – perché rappresenta un primo passo concreto per chiudere una storia che si trascina da troppo tempo. Abbiamo garantito piena collaborazione e metteremo in campo tutti gli strumenti necessari per arrivare a una rapida soluzione».

L’iniziativa segna un momento di svolta per un’area che, per anni, ha rappresentato solo un simbolo di degrado, lasciando i residenti in attesa di un utilizzo più utile e funzionale degli spazi. La speranza è che il dialogo avviato tra Comune e commissario possa concretizzarsi presto in interventi tangibili, finalmente a beneficio della comunità.﻿