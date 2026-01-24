SABATO, 24 GENNAIO 2026
Meteo, allerta gialla in Puglia: domani pioggia e venti forti

E' quanto previsto dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile

Pubblicato da: redazione | Sab, 24 Gennaio 2026 - 18:37
freepik
  • 49 sec

Allerta gialla per maltempo in Puglia, è quanto previsto dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. In particolare, a partire dalla mezzanotte di questa sera e per le successive 20 ore sono in arrivo precipitazioni. I venti forti da sud-est, con rinforzi di burrasca, interesseranno principalmente la zona meridionale della regione già nelle prime ore della mattina.

È stata inoltre emanata allerta gialla per rischio vento su Puglia centrale adriatica e bacini del Lato e del Lenne, con possibili disagi per la viabilità e attività all’aperto. La popolazione è invitata a prestare attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche.

