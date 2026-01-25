DOMENICA, 25 GENNAIO 2026
In fiamme tre auto parcheggiate nel centro di Giovinazzo: nessun ferito

L'intervento dei vigili

Pubblicato da: redazione | Dom, 25 Gennaio 2026 - 11:59
Un incendio si è verificato intorno alle ore 2.30 nel centro abitato di Giovinazzo. Le fiamme sarebbero partite da una autovettura. Il rogo, secondo i primi rilievi, avrebbe interessato un’auto parcheggiata lungo la strada, provocando la distruzione della vettura e di altri due mezzi nelle vicinanze.

Non si registrano danni a persone ma, oltre le tre autovetture completamente distrutte, si registrano anche alcuni danni ad altre due auto sempre in sosta e agli intonaci di un abitazione e una palazzina vicina.

