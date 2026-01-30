VENERDì, 30 GENNAIO 2026
Puglia, in Regione cambiano le regole per gli incarichi legali esterni

C'è una nuova direttiva, obiettivo "uniformare le procedure e rafforzare i controlli sulla spesa"

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 15:16
consiglio regione puglia
  • 19 sec

La Regione Puglia stringe sugli incarichi legali esterni e sui relativi compensi. Con una nuova direttiva inviata a tutte le agenzie e società regionali, l’amministrazione regionale interviene sui criteri di affidamento dei mandati difensivi conferiti ad avvocati esterni e sulla quantificazione dei corrispettivi professionali.

Nel documento, la Regione richiama l’obiettivo di razionalizzare e contenere le spese di funzionamento dell’intero gruppo dell’amministrazione pubblica regionale, stabilendo che i compensi per il patrocinio legale esterno non dovranno superare quelli applicati dalla Giunta regionale.

La direttiva prevede inoltre l’avvio di un’attività di audit mirata a verificare la fondatezza e la ragionevolezza del ricorso a professionisti esterni, soprattutto nei casi in cui siano presenti competenze e funzioni legali interne agli enti e alle società regionali. L’obiettivo dichiarato è uniformare le procedure e rafforzare i controlli sulla spesa, riducendo il ricorso a incarichi esterni non strettamente necessari e garantendo maggiore trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Foto repertorio

