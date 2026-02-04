Bari, lavori Fal per sovrappasso Santa Caterina: nuova regolamentazione della circolazione

Proseguono i lavori delle ﻿Ferrovie Appulo Lucane﻿ per il potenziamento e la velocizzazione della tratta tra Bari e Toritto, con particolare attenzione al raddoppio tra Bari Policlinico e Bari Sant’Andrea. Per consentire la conclusione del sovrappasso Santa Caterina, il Comune ha emanato una nuova ordinanza che modifica la circolazione su Strada Santa Caterina e Strada Massimi Losacco, sostituendo la precedente regolamentazione temporanea.

Il provvedimento arriva dopo numerose segnalazioni al call center cantieri riguardanti l’uso improprio di Strada Massimi Losacco da parte di veicoli non residenti. L’obiettivo è garantire l’accesso ai residenti e ridurre al minimo congestioni e problemi di viabilità durante i lavori.

Fino al 31 marzo, sono in vigore diverse restrizioni: divieto di transito su Strada Santa Caterina tra il passaggio a livello e via San Giorgio Martire, consentito solo ai frontisti, con ingresso dai residenti dalla rotatoria su via San Giorgio Martire; divieto di transito su Strada Santa Caterina tra viale Caduti di Nassiriya e Strada Massimi Losacco, con accesso ai soli frontisti dalla rotatoria di viale Caduti di Nassiriya; divieto di transito su Strada Massimi Losacco, con ingresso e uscita solo da via Generale Bellomo. All’intersezione tra via Generale Bellomo e Strada Massimi Losacco tutti i veicoli devono proseguire diritto, eccetto i frontisti. Infine, in prossimità delle aree di cantiere è previsto un limite massimo di velocità di 30 km/h.

Per informazioni aggiornate sui lavori e sulla viabilità, resta attivo il call center comunale dedicato ai cantieri cittadini, operativo al numero 080 5772399 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13. Il servizio offre informazioni tempestive e dettagliate sugli interventi in corso e sulle modifiche alla circolazione.