Bari: nuovo protocollo tra Comune e Acquedotto Pugliese per coordinare i lavori

Un passo concreto per rendere più efficienti i lavori nel sottosuolo cittadino è stato compiuto con l’approvazione di un nuovo protocollo tra il Comune e l’Acquedotto Pugliese. L’intesa, della durata di un anno, punta a coordinare gli interventi di posa dei cavidotti, evitando sovrapposizioni e disagi per chi vive e lavora in città.

L’obiettivo è chiaro: ottimizzare i cantieri e ridurre l’impatto sulla mobilità urbana, programmando i lavori in modo condiviso tra Comune e gestore della rete idrica. In pratica, grazie a questo accordo sarà possibile posare contemporaneamente i cavidotti di diverse infrastrutture evitando di scavare più volte nello stesso punto e preservando i lavori già realizzati.

“Stiamo tentando di coordinarci in modo più efficace con le aziende che gestiscono la maggior parte degli scavi per i sottoservizi – spiega l’assessore Domenico Scaramuzzi –. Dopo un protocollo simile con Enel Distribuzione, ora raggiungiamo l’intesa anche con Aqp. Così potremo risparmiare risorse e creare meno disagi ai cittadini”.

Il protocollo prevede anche la condivisione dei dati relativi alle infrastrutture posate: ogni volta che vengono eseguiti lavori, la parte esecutrice fornirà planimetrie digitali georeferenziate, garantendo così la tracciabilità futura dei cavidotti. Questo sistema consentirà al Comune di intervenire in modo più rapido ed efficiente in caso di manutenzioni o ampliamenti futuri, con vantaggi concreti per la gestione della rete e per la cittadinanza.﻿